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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat X, 20 yılın ardından gençler için ebeveyn denetim özelliklerini kullanıma sundu. Yeni araçlarla 13-17 yaş arası hesaplar korumalı moda geçiyor. Ebeveynler günlük süre sınırı koyabilecek, mesajlaşma izinlerini düzenleyebilecek ve hassas içerikleri filtreleyebilecek. Ancak ebeveynler özel mesajları okuyamayacak ve arama geçmişine erişemeyecek. Bu hamle, platformun çocuk güvenliği konusunda aldığı yoğun eleştirilerin ardından geldi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Twitter'ın devamı niteliğindeki X, yaklaşık 20 yıllık tarihinde ilk kez genç kullanıcılar için kapsamlı ebeveyn denetimi araçları sunmaya başladı. Şirketin açıklamasına göre 13-17 yaş arasındaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak korumalı moda alınacak. Bu modda gençler hassas içerikleri görüntüleyemeyecek ve hedefli reklamlarla karşılaşmayacak.

Ebeveynler çocuklarının X kullanımını sınırlandırabilecek

X, ebeveyn denetimini uygularken genç kullanıcıların hesapları üzerindeki kontrolünü de korumayı hedefliyor. Bu kapsamda gençler, ebeveynlerinin hesaplarında hangi kısıtlamaları yaptığını görebilecek. Ebeveynler ise çocuklarının özel mesajlarını okuyamayacak, arama ve görüntüleme geçmişine erişemeyecek veya çocukları adına paylaşım yapamayacak.

Yeni denetim araçları, ebeveynlere çocuklarının platformdaki etkinliklerini yönetmek için farklı seçenekler sunuyor. Ebeveynler, gençlerin X'te haftalık ne kadar zaman geçirdiğini görebilecek ve günlük kullanım süresine sınır koyabilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni takipçi istekleri için onay zorunluluğu getirilebilecek. Akış önerileri ve videolar yalnızca kullanıcının takip ettiği hesaplarla sınırlandırılabilecek. Belirli kelimeler filtrelenebilecek ve hassas medya içerikleri tamamen kapatılabilecek.

Mesajlaşma tarafında da çeşitli kontroller bulunuyor. Ebeveynler, çocuklarına kimlerin doğrudan mesaj gönderebileceğini belirleyebilecek ve çocuklarının hangi hesaplarla mesajlaştığını görebilecek. Ancak bu mesajların içeriğini okuyamayacak.

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Platform, özellikle yapay zeka sohbet botu Grok'un çocukları ve kadınları cinsel içerikli görsellerde kullanmak amacıyla kötüye kullanılmasını engellemekte yetersiz kalması nedeniyle tepki çekmişti. Bu olayların ardından çocuk güvenliği konusunda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. X aynı zamanda uzun süredir çocukların cinsel istismarını içeren materyaller, yanlış bilgiler ve yapay zeka botlarıyla ilgili sorunlarla gündeme geliyor. Platformda pornografik içeriklerin paylaşılmasına da izin veriliyor. Bu durum, özellikle genç kullanıcıların karşılaşabileceği içeriklere yönelik endişeleri artırıyor.

Bununla birlikte X, esasında gençlere yönelik bir sosyal ağ olarak konumlanmasa da bu yaş grubundaki kullanıcılar platformda bulunuyor. 2024 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre Alfa Kuşağı'ndaki çocukların yaklaşık üçte birinin X hesabı bulunuyor. Platformun kullanım koşulları en az 13 yaşında olmayı gerektiriyor.

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X, nihayet ebeveyn denetimi özelliklerini kullanıma sundu

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