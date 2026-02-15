X yakında hisse ve kripto ticaretine izin verecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Elon Musk tarafından satın alındığından bu yana eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformunun kripto para piyasası ile entegre olması bekleniyor. Özellikle DOGE para biriminin varsayılan ödeme aracı olacağı iddiası uzun süre gündemde kalmıştı ancak artık somut adımlar atılıyor.

Yıllardır kripto para piyasası ile iç içe olan X ürün geliştirme şefi Nikita Bier, bir sohbete verdiği cevapta kısa süre içerisinde hisse senedi ve kripto para ticaretinin hayata geçirileceğini duyurdu. Smart Cashtags adı verilen bu özellik, bir gönderide paylaşılan hisse ya da kripto paranın ilgili platformda ticaret yapılmasına imkân tanıyacak.

Bier henüz hangi platform ile iş birliği yaptıklarını açıklamadı ancak X hiçbir şekilde ticarete ev sahipliği yapmayacak. Kullanıcılar üçüncü taraf platforma yönlendirilecekler. Elbette bu durumda suiistimal ihtimali da ortaya çıkıyor.

X yeni özelliği hayata geçirmeden önce özellikle kripto para ile ilgili hesapların manipülasyon yapması ya da takipçilere tepeden satmasının önüne geçecek bir dizi tedbirler alacak. Hatta kripto para hesaplarının para kazanma özelliğinin dışında tutulması da gündemde. Önümüzdeki hafta bununla ilgili teknik detaylar açıklık kazanacak.

