X Pro (TweetDeck) sessizce en pahalı aboneliğe taşındı: Daha iyisi yolda

Tam Boyutta Gör X platformu, kullanıcıların yıllardır TweetDeck adıyla tanıdığı ve daha sonra X Pro olarak yeniden markalanan aracı artık yalnızca en pahalı abonelik planına dahil etti. Daha önce Premium aboneliğin bir parçası olan bu özellik, yapılan son değişiklikle birlikte aylık 40 dolar fiyat etiketine sahip Premium+ paketine özel hale getirildi.

Türkiye’de gösterilen ücretler ise şöyle Temel; 65,63 TL, Premium 175 TL ve Premium+ 1.691,67 TL.

TweetDeck, Elon Musk’ın Twitter’ı satın alıp platformun adını X olarak değiştirmesinin ardından 2023 yılında X Pro adıyla yeniden konumlandırılmıştı. Bu dönüşümün hemen sonrasında araç ücretsiz olmaktan çıkarılarak abonelik sistemine dahil edilmişti. X Pro, özellikle yoğun kullanıcılar için aynı ekranda birden fazla zaman akışı, liste ve içerik akışını takip etme imkanı sunan gelişmiş bir arayüz olarak öne çıkıyordu.

Kullanıcılara önceden bildirim yapılmadı

Son değişiklik ise kullanıcı deneyimini daha da baltalıyor. Üstelik X, halihazırda Premium aboneliğe sahip X Pro kullanıcılarına herhangi bir ön uyarı yapmadan erişimi kısıtladı. Erişim kısıtlamasının, kullanıcıların en son ne zaman ödeme yaptığına bakılmaksızın uygulanması dikkat çekiyor.

X’in destek sayfalarında yapılan güncellemeler de dikkat çekici. Yardım merkezinde X Pro’nun yalnızca Premium+ planına dahil olduğu açıkça belirtilirken, doğrudan X Pro’ya ait sayfada bu sınırlamaya dair herhangi bir bilginin yer almaması kafa karışıklığı yaratıyor.

X: “Daha güçlü özellikler yolda”

X’in ürün başkanı Nikita Bier, konuya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çekici ifadeler kullandı. Bier, önümüzdeki bir veya iki hafta içinde X Pro’dan çok daha güçlü yeni araçların platforma ekleneceğini belirtti. Mevcut X Pro’nun ise yalnızca “çok spesifik iş akışlarına ihtiyaç duyan” kullanıcılar için korunacağı ifade edildi.

X Pro (TweetDeck) en pahalı abonelik katmanına taşındı

