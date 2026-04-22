X'te artık zaman akışını özelleştirmek mümkün

Bier’e göre bu sistem, Grok’un tüm gönderileri anlama yeteneği ile algoritmanın kişiselleştirme gücünü birleştiriyor. Kullanıcılar; yemek, sanat, fotoğrafçılık, iş dünyası, finans, film ve TV gibi toplam 75 farklı konu arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca sistem, kullanıcıların halihazırda sık etkileşimde bulunduğu konularda daha iyi sonuç veriyor.

Bu yeni özellik, Bluesky ve Threads’in sunduğu özel akışlara benzerlik gösteriyor. Bu platformlar da kullanıcıların konu bazlı akışları ana ekrana sabitlemesine olanak tanıyor.

Sosyal medya ve oyun düzenlemesinde kritik maddeler kabul edildi 20 sa. önce eklendi

Şu anda X’in özel zaman akışları özelliği erken erişim aşamasında ve yalnızca iOS’te Premium abonelere açık. Android'teki Premium kullanıcılarına da yakında sunulacak. X ayrıca, “Sana özel” sekmesinde belirli konuları 24 saat boyunca gizlemenizi sağlayan yeni bir “konu erteleme” aracını da duyurdu. Bu özellik de şu anda iOS ve web’de Premium kullanıcılar için aktif durumda.