Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X'te artık zaman akışını özelleştirmek mümkün

    Sosyal medya platformu X, kullanıcıların ilgi alanlarına göre akışlarını düzenleyebileceği “özel zaman akışları” özelliğini duyurdu.                            

    X'te artık zaman akışını özelleştirmek mümkün Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformu X, kullanıcıların ilgi alanlarına göre akışlarını düzenleyebileceği “özel zaman akışları” (custom timelines) özelliğini duyurdu. X’in ürün müdürü Idita Bier, bu güncellemeyi “X'teki en büyük değişikliklerden biri” olarak tanımlıyor. Özellik sayesinde kullanıcılar belirli konuları ana sayfalarına sabitleyebiliyor ve böylece farklı ilgi alanları arasında geçiş yaparak en güncel paylaşımları görebiliyor.

    75 farklı konu arasından seçim yapılabiliyor

    Bier’e göre bu sistem, Grok’un tüm gönderileri anlama yeteneği ile algoritmanın kişiselleştirme gücünü birleştiriyor. Kullanıcılar; yemek, sanat, fotoğrafçılık, iş dünyası, finans, film ve TV gibi toplam 75 farklı konu arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca sistem, kullanıcıların halihazırda sık etkileşimde bulunduğu konularda daha iyi sonuç veriyor.

    Bu yeni özellik, Bluesky ve Threads’in sunduğu özel akışlara benzerlik gösteriyor. Bu platformlar da kullanıcıların konu bazlı akışları ana ekrana sabitlemesine olanak tanıyor.

    Şu anda X’in özel zaman akışları özelliği erken erişim aşamasında ve yalnızca iOS’te Premium abonelere açık. Android'teki Premium kullanıcılarına da yakında sunulacak. X ayrıca, “Sana özel” sekmesinde belirli konuları 24 saat boyunca gizlemenizi sağlayan yeni bir “konu erteleme” aracını da duyurdu. Bu özellik de şu anda iOS ve web’de Premium kullanıcılar için aktif durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum