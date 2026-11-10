X platformu iki önemli yeniliği hayata geçiriyor

Yapay Zeka Özeti:
- X platformu, kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak iki yeni özelliği duyurdu. Ekran Görüntüsü özelliği sayesinde harici uygulamalara gerek kalmadan gönderi görüntüsü alınabiliyor. Yeni Klipler aracı ise iki dakikadan uzun videolardan 5 ila 60 saniyelik kesitler oluşturulmasını sağlıyor. Bu sayede üretilen kısa videolar orijinal içerik sahibine de trafik kazandırıyor. Güncellemeler Android ve iOS kullanıcıları için kademeli olarak erişime açıldı.
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X Klipler ve Ekran Görüntüleri
Bu hafta buna yönelik iki yeni özellik tanıtıldı. Özelliklerden birisi Ekran Görüntüleri. Daha önce X üzerinde alıntı ya da yeniden gönderi yapmak istemeyenler içeriklerin ekran görüntüsünü alarak paylaşım yapıyordu. Artık bunun için üçüncü taraf araçlara gerek kalmadı. Bir gönderiyi Paylaş dedikten sonra alt kısımda çıkan Ekran Görüntüsü tuşuna tıklayarak bu gönderinin ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Daha sonra bunu galerinize kaydedebiliyor ya da paylaşabiliyorsunuz. Test aşamasında olan özellik artık tüm Android cihazlarda aktif durumda.
İkinci özellik X Klipler. Tahmin edileceği üzere videolardan kısa klipler çekerek paylaşabiliyorsunuz. 2 dakikadan uzun videolarda çalışan bu özellik 5-60 saniye arasında klip oluşturmanızı sağlıyor. Videonun olduğu gönderide Yeniden Gönder menüsünde artık Kırpma şeklinde üçüncü bir seçenek olacak. Kısa klip oluşturduğunuzda orijinal videonun göndericisi görünecek ve hem klip yapan hem de asıl video sahibi trafik alabilecek. X Klipler Android ve iOS uygulamasına dağıtıma başladı.
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