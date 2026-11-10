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    X platformu iki önemli yeniliği hayata geçiriyor

    X platformunda video düzenleme yapmak artık çok kolay. Yeni tanıtılan Klipler özelliği ile videolardan kolay bir şekilde istediğiniz bölümü kırpabileceksiniz.   

    X Tam Boyutta Gör
    Bir yandan platformu kopya değil tamamen özgün ya da özgünlük katılmış tekrar içeriklerden oluşan bir dünya haline getirmeye çalışan X ekibi diğer yandan da bunu sağlayacak farklı araçları da kullanıma sunmaya devam ediyor.

    X Klipler ve Ekran Görüntüleri

    Bu hafta buna yönelik iki yeni özellik tanıtıldı. Özelliklerden birisi Ekran Görüntüleri. Daha önce X üzerinde alıntı ya da yeniden gönderi yapmak istemeyenler içeriklerin ekran görüntüsünü alarak paylaşım yapıyordu. Artık bunun için üçüncü taraf araçlara gerek kalmadı. Bir gönderiyi Paylaş dedikten sonra alt kısımda çıkan Ekran Görüntüsü tuşuna tıklayarak bu gönderinin ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Daha sonra bunu galerinize kaydedebiliyor ya da paylaşabiliyorsunuz. Test aşamasında olan özellik artık tüm Android cihazlarda aktif durumda.

    İkinci özellik X Klipler. Tahmin edileceği üzere videolardan kısa klipler çekerek paylaşabiliyorsunuz. 2 dakikadan uzun videolarda çalışan bu özellik 5-60 saniye arasında klip oluşturmanızı sağlıyor. Videonun olduğu gönderide Yeniden Gönder menüsünde artık Kırpma şeklinde üçüncü bir seçenek olacak. Kısa klip oluşturduğunuzda orijinal videonun göndericisi görünecek ve hem klip yapan hem de asıl video sahibi trafik alabilecek. X Klipler Android ve iOS uygulamasına dağıtıma başladı.

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