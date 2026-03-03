X savaş nedeniyle yeni politikaları devreye aldı

X kuralları sertleştiriyor
X tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren yapay zekâ motorlarına savaş ile ilgili görsel ya da video ürettiren hesapların Yapay Zekâ etiketini kullanmaları zorunlu hale getirildi. Bu etiketi kullanmadan yapay zekâ içerikleri paylaşanlar, tespit edildiği anda 90 gün boyunca gelir paylaşımı programından çıkarılacak. Eğer devam ederlerse yaptırımlar program iptaline kadar gidebilecek.
X hafta başında kullanıcıların yapay zekâ içeriklerini ayırt edebilmesini sağlamak amacıyla Yapay Zekâ Üretimi etiketini kullanıma sunmuştu. Kullanıcılar içerik oluşturma ekranında bayrak simgesine dokunarak bu etiketleri ekleyebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: