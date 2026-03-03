X savaş nedeniyle yeni politikaları devreye aldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

ABD-İran-israil üçgeninde devam eden savaş en büyük etkisini şüphesiz sosyal medyada gösteriyor. Ne zaman çekildiği belli olmayan videolar, yapay zekâ olup olmadığı anlaşılamayan içeriklerle insanlar neye inanacağını şaşırdı. X buna bir çeki düzen verecek.

X kuralları sertleştiriyor

X tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren yapay zekâ motorlarına savaş ile ilgili görsel ya da video ürettiren hesapların Yapay Zekâ etiketini kullanmaları zorunlu hale getirildi. Bu etiketi kullanmadan yapay zekâ içerikleri paylaşanlar, tespit edildiği anda 90 gün boyunca gelir paylaşımı programından çıkarılacak. Eğer devam ederlerse yaptırımlar program iptaline kadar gidebilecek.

X hafta başında kullanıcıların yapay zekâ içeriklerini ayırt edebilmesini sağlamak amacıyla Yapay Zekâ Üretimi etiketini kullanıma sunmuştu. Kullanıcılar içerik oluşturma ekranında bayrak simgesine dokunarak bu etiketleri ekleyebiliyor.

