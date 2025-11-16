X, WhatsApp'a rakip Chat özelliğini kullanıma sundu

iOS ve Web sürümlerinde kullanıma sunuldu
Chat adı verilen bu yenilenmiş mesajlaşma özellikleri şu anda iOS ve web sürümlerinde kullanılmaya başlanmış durumda, Android’e ise yakında geleceği belirtiliyor. Şirket ayrıca kullanıcıların sesli not göndermesini sağlayacak bir özelliğin üzerinde çalıştığını da aktarıyor.
X, “chat” özelliklerine dair ipuçlarını aylardır veriyordu. Şirket yılın başlarında şifreli mesajlaşmanın erken bir versiyonunu kullanıma sunmuştu, ancak Mayıs ayında belirsiz sorunlar nedeniyle bu özelliği duraklatmıştı. Şimdi ise X’in şifreleme sisteminin ilk sürümdeki bazı kısıtlamalara artık sahip olmadığı görülüyor. X’in yardım merkezindeki bir makaleye göre, öncekinden farklı olarak artık grup mesajları ve medya içerikleri de şifrelenebiliyor. Bununla birlikte, alıcı bilgilerini içeren bazı metadata verilerinin hala şifrelenmediği de belirtiliyor.
X ayrıca, “ortadaki adam” saldırılarına karşı koruma sağlamadıklarını ifade ediyor. Bu tür saldırılar şifreli bir sohbeti tehlikeye atabilir. X, kullanıcıların şifreli sohbetlerin doğruluğunu kontrol edebilmesini sağlayacak yeni doğrulama özellikleri üzerinde çalıştığını da ekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: