Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X, WhatsApp'a rakip Chat özelliğini kullanıma sundu

    X, uzun süredir sözünü ettiği sohbet platformunu sonunda tanıttı. Yeni sistem, mevcut DM yapısını tamamen değiştirerek diğer popüler mesajlaşma uygulamalarındakine benzer özellikler sunuyor.

    X, WhatsApp'a rakip Chat özelliğini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformu X, uzun süredir sözünü ettiği sohbet platformunu sonunda tanıttı. Yeni sistem, mevcut DM yapısını tamamen değiştirerek diğer popüler mesajlaşma uygulamalarındakine benzer özellikler sunuyor. Güncellemeyle birlikte sesli ve görüntülü aramalar, dosya paylaşımı, gönderilmiş mesajları düzenleyip silebilme gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca uçtan uca şifreleme ve ekran görüntüsü bildirimleri gibi gizlilik odaklı yenilikler de eklendi.

    iOS ve Web sürümlerinde kullanıma sunuldu

    Chat adı verilen bu yenilenmiş mesajlaşma özellikleri şu anda iOS ve web sürümlerinde kullanılmaya başlanmış durumda, Android’e ise yakında geleceği belirtiliyor. Şirket ayrıca kullanıcıların sesli not göndermesini sağlayacak bir özelliğin üzerinde çalıştığını da aktarıyor.

    X, “chat” özelliklerine dair ipuçlarını aylardır veriyordu. Şirket yılın başlarında şifreli mesajlaşmanın erken bir versiyonunu kullanıma sunmuştu, ancak Mayıs ayında belirsiz sorunlar nedeniyle bu özelliği duraklatmıştı. Şimdi ise X’in şifreleme sisteminin ilk sürümdeki bazı kısıtlamalara artık sahip olmadığı görülüyor. X’in yardım merkezindeki bir makaleye göre, öncekinden farklı olarak artık grup mesajları ve medya içerikleri de şifrelenebiliyor. Bununla birlikte, alıcı bilgilerini içeren bazı metadata verilerinin hala şifrelenmediği de belirtiliyor.

    X ayrıca, “ortadaki adam” saldırılarına karşı koruma sağlamadıklarını ifade ediyor. Bu tür saldırılar şifreli bir sohbeti tehlikeye atabilir. X, kullanıcıların şifreli sohbetlerin doğruluğunu kontrol edebilmesini sağlayacak yeni doğrulama özellikleri üzerinde çalıştığını da ekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zoretanin 10 ve 20 mg nasıl kullanılır 2. el chevrolet aveo 1.4 benzinli yorumları seat leon tavsiye edermisiniz kolonya pire öldürür mü lastik tel kırması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum