    X yapay zekâ içeriklerini tespit etmeye başladı

    X, platform üzerinde yapay zekâ içerikleri kullanan ya da farkında olmadan bu içeriklere yer verenler için otomatik algılama yapan ve etiket uygulayan sistemini devreye aldı. 

    Son dönemde abartılı şekilde artan ve artık gerçeğinden ayırt edilemeyen gönderiler için X yazılım ekibi çalışmalarını tamamladı. Dünden itibaren yapay zekâ içeriklerini tespit eden sistem devreye alınmış durumda.

    Ürün şefi tarafından yapılan açıklamaya göre Grok ile dahi oluşturulmuş olsa yapay zekâ içerikleri daha paylaşılmadan tespit ediliyor. Yayınlandığında ise otomatik olarak Yapay Zekâ ile Oluşturuldu ibaresi ekleniyor. Böylece hem kullanıcının yanılmasının önüne geçiliyor hem de farkında olmadan yapay zekâ içerik kullananlar da bilgilendirilmiş oluyor.  

    Diğer taraftan yapay zekâ ile üretilmiş sahte savaş videolarına etiket eklemeyen üreticilerin para kazanma programından geçici men ve devam ettiği takdirde kalıcı men edileceğine dair bir politika da başlamış durumda.

    rfve 6 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 1 hafta önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

