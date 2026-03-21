X yapay zekâ içeriklerini tespit etmeye başladı

Son dönemde abartılı şekilde artan ve artık gerçeğinden ayırt edilemeyen gönderiler için X yazılım ekibi çalışmalarını tamamladı. Dünden itibaren yapay zekâ içeriklerini tespit eden sistem devreye alınmış durumda.

Ürün şefi tarafından yapılan açıklamaya göre Grok ile dahi oluşturulmuş olsa yapay zekâ içerikleri daha paylaşılmadan tespit ediliyor. Yayınlandığında ise otomatik olarak Yapay Zekâ ile Oluşturuldu ibaresi ekleniyor. Böylece hem kullanıcının yanılmasının önüne geçiliyor hem de farkında olmadan yapay zekâ içerik kullananlar da bilgilendirilmiş oluyor.

Diğer taraftan yapay zekâ ile üretilmiş sahte savaş videolarına etiket eklemeyen üreticilerin para kazanma programından geçici men ve devam ettiği takdirde kalıcı men edileceğine dair bir politika da başlamış durumda.

X yapay zekâyı düzene sokacak

