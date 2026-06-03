X platformu videolu tepki özelliğini getiriyor

X platformunda videolu içerikler
X ürün şefi Nikita Bier tarafından verilen bilgilere göre kullanıcıların bir gönderiye cevap verebilmek için Yeniden Paylaş menüsüne girerek Yeşil Ekran, Bölünmüş Ekran ve Resim içinde Resim seçeneklerinden birisi ile video kaydetmeye başlayabilirler. Sonrasında hazırladıkları bu tepki yanıtlar içerisinde yer alacak.
Şimdilik sadece iPhone modellerinde teste başlayan özelliğin yaz aylarında tüm cihazlara yayınlanması bekleniyor. Nikita Bier daha önce de kullanıcıların videolar çekmelerini ve alt yazı ekleyerek yayınlamalarını tavsiye etmişti. Bu güncelleme X platformunun biraz daha video konseptini öne çıkarma amacını taşıyor. Diğer taraftan pek çok kullanıcı platformun metin tabanlı olmaktan çıkıp TikTok benzeri bir yapıya dönüştüğü konusunda eleştiriler yöneltiyor.
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