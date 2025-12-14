X gelirlerini arttırdı ancak devasa zarar açıkladı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın satın alması ile birlikte borsadan çekilerek özel şirket haline dönüşen ve ismini de X olarak değiştiren Twitter, halen belini doğrultabilmiş değil. Yeniden yapılanma süreci nedeniyle zarar çok büyük.

X zarar ediyor

2025 yılının üçüncü çeyrek raporlarına göre firma toplam gelirlerini 752 milyon dolara çıkarırken yıllık bazda yüzde 17 artış yaşandı. Vergi ve faiz öncesi kâr 454 milyon dolar olurken tüm masraflar çıktığında ise 577 milyon dolarlık bir zarar oluştu.

Firmanın ilk 9 aylık geliri ise 2 milyar dolara ulaşırken yüzde 18 artış kaydetti. 2025 yılı itibariyle firmanın gelir hedefi 3 milyar dolar civarında ancak halen maliyetlerin bir dengeye oturmaması kârlılık konusunda en önemli engel.



