xAI’da üst düzey istifa dalgası sürüyor: CFO Mike Liberatore ayrıldı

xAI’da yaprak dökümü
Liberatore, xAI’da bulunduğu süre boyunca şirketin 5 milyar dolarlık borç finansmanını yönetmesinde ve bir diğer 5 milyar dolarlık öz sermaye artırımı sürecinde önemli rol oynamıştı. Bu yatırımların neredeyse yarısı Elon Musk’a ait SpaceX’ten sağlanmıştı. Ayrıca Liberatore, xAI’ın Memphis’teki veri merkezi genişlemesini de denetledi.
CFO’nun ayrılığı xAI’daki üst düzey istifa zincirinin son halkasını oluşturuyor. Ağustos ayında şirketin genel danışmanı Robert Keele, görevde yalnızca bir yılı aşkın süre kaldıktan sonra istifa etti. Aynı dönemde kıdemli avukat Raghu Rao da şirketten ayrıldı. Önceki ay ise xAI’ın kurucu ortaklarından Igor Babuschkin, kendi AI güvenliği araştırmalarına odaklanacak bir yatırım firması kurmak için şirketten ayrıldığını duyurmuştu.
Dahası, xAI'ın Mart ayında devraldığı X'in CEO'su Linda Yaccarino da Temmuz ayında görevini bıraktı. Bu karar, şirketin sohbet robotu Grok'un bazı rahatsız edici davranışlarının ardından alınmıştı.