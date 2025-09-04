Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    xAI’da üst düzey istifa dalgası sürüyor: CFO Mike Liberatore ayrıldı

    xAI’da üst düzey ayrılıklar sürüyor. CFO Mike Liberatore Temmuz sonunda görevini bırakırken, şirketin kurucu ortakları ve üst düzey yöneticileri de son aylarda istifa etti.

    xAI’da üst düzey istifa dalgası sürüyor: CFO Mike Liberatore ayrı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, üst düzey yönetici kayıplarıyla sarsılmaya devam ediyor. Mike Liberatore, şirketin mali işler sorumlusu (CFO) olarak görev yaptığı kısa süreli dönemin ardından görevinden ayrıldı. Wall Street Journal’ın haberine göre Liberatore, Nisan ayında şirkete katılmış ve Temmuz sonu itibarıyla görevini bırakmıştı.

    xAI’da yaprak dökümü

    Liberatore, xAI’da bulunduğu süre boyunca şirketin 5 milyar dolarlık borç finansmanını yönetmesinde ve bir diğer 5 milyar dolarlık öz sermaye artırımı sürecinde önemli rol oynamıştı. Bu yatırımların neredeyse yarısı Elon Musk’a ait SpaceX’ten sağlanmıştı. Ayrıca Liberatore, xAI’ın Memphis’teki veri merkezi genişlemesini de denetledi.

    CFO’nun ayrılığı xAI’daki üst düzey istifa zincirinin son halkasını oluşturuyor. Ağustos ayında şirketin genel danışmanı Robert Keele, görevde yalnızca bir yılı aşkın süre kaldıktan sonra istifa etti. Aynı dönemde kıdemli avukat Raghu Rao da şirketten ayrıldı. Önceki ay ise xAI’ın kurucu ortaklarından Igor Babuschkin, kendi AI güvenliği araştırmalarına odaklanacak bir yatırım firması kurmak için şirketten ayrıldığını duyurmuştu.

    Dahası, xAI’ın Mart ayında devraldığı X’in CEO’su Linda Yaccarino da Temmuz ayında görevini bıraktı. Bu karar, şirketin sohbet robotu Grok’un bazı rahatsız edici davranışlarının ardından alınmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayt ilk 10 soru konuları 3 harfli plaka önerisi sulu klima yorum mercedes 1.6 156 hp motor nasıl günde 1 ölçek protein tozu zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum