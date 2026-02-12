Giriş
    xAI’da yaprak dökümü: Kurucu ekibin yarısı şirketten ayrıldı

    xAI’da üst düzey ayrılık dalgası büyüyor. Son iki isimle birlikte 12 kişilik kurucu ekibin yarısı şirketten ayrıldı. xAI, kısa bir süre önce SpaceX tarafından satın alınmıştı.

    xAI’da yaprak dökümü: Kurucu ekibin yarısı şirketten ayrıldı Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’da dikkat çekici bir ayrılık dalgası yaşanıyor. Son iki gün içinde gelen açıklamalarla birlikte şirketin 12 kişilik kurucu ekibinin yarısının şirketten ayrıldığı netleşti. Özellikle son bir yıl içinde art arda yaşanan kopuşlar, şirketin geleceği açısından soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

    İki kurucu isim peş peşe veda etti

    Pazartesi gecesi xAI kurucu ortaklarından Yuhuai (Tony) Wu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla şirketten ayrıldığını duyurdu. Wu, artık kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini belirterek küçük ama güçlü ekiplerin yapay zeka desteğiyle büyük dönüşümler yaratabileceğine vurgu yaptı.

    Wu’nun açıklamasından yalnızca bir gün sonra, salı öğleden sonra bir başka kurucu ortak Jimmy Ba da ayrılığını ilan etti. Doğrudan Elon Musk’a bağlı çalışan Ba, paylaşımında Musk’a teşekkür ederken xAI ekibiyle gurur duyduğunu ve bağlarını dostane şekilde sürdüreceğini ifade etti.

    Her iki açıklama da teknoloji dünyasında sık görülen “dostane ayrılık” mesajları taşısa da, zamanlamaları ve şirket içindeki genel tablo bu gelişmeleri sıradan birer kariyer değişikliği olmaktan çıkarıyor.

    Son ayrılıklarla birlikte xAI’ın 12 kişilik kurucu kadrosunun 6 üyesi şirketten ayrılmış oldu. Üstelik bu kopuşların beşi yalnızca son bir yıl içinde gerçekleşti. Bu tablo, şirketin kurucu vizyonunu şekillendiren isimlerin önemli bir bölümünün artık organizasyonda yer almadığı anlamına geliyor.

    Resmi açıklamalara bakıldığında tüm ayrılıkların dostane şekilde gerçekleştiği belirtiliyor. Yaklaşık üç yıllık bir süreç sonunda bazı kurucuların yeni fırsatlara yönelmesi doğal karşılanabilir. Elon Musk’ın yoğun ve yüksek tempolu çalışma kültürü de teknoloji dünyasında bilinen bir gerçek. Ayrıca SpaceX’in xAI’ı satın alma sürecinin tamamlanmış olması ve önümüzdeki aylarda planlanan halka arz (IPO), şirket içindeki erken dönem isimler için ciddi bir finansal kazanç anlamına geliyor.

    Ancak perde arkasında başka dinamikler de olabilir. Şirketin amiral gemisi ürünü olan Grok sohbet botu, son dönemde sergilediği sıra dışı davranışlar ve iç müdahale iddiaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Teknik ekip içinde gerilim yaratabilecek bu tür sorunlar, üst düzey isimlerin kararlarını etkilemiş olabilir.

