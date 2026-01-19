Giriş
    xAI, gigavat ölçekli Colossus 2 süper bilgisayarını hizmete aldı: Dünyada ilk

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Colossus 2 adını verdiği süper bilgisayarı devreye alarak dünyanın gigawatt ölçeğinde çalışan ilk yapay zeka eğitim kümesini hayata geçirdi.

    xAI, gigavat ölçekli Colossus 2 süper bilgisayarını hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    xAI, Colossus 2 adını verdiği süper bilgisayarı devreye alarak dünyanın gigawatt ölçeğinde çalışan ilk yapay zeka eğitim kümesini hayata geçirdi. Duyuru, Elon Musk tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapıldı.

    2 GW işlem gücü hedefleniyor

    Colossus 2, önceki nesil Colossus 1 ile birlikte xAI’ın büyük dil modeli Grok’un eğitimi için kullanılıyor. Colossus 1’in tamamen faaliyete geçmesi 122 gün sürmüştü. Yeni sistem ise yayına alındığı anda 1 gigawatt (GW) sınırını aşarken, nihai hedefinin yaklaşık 2 GW toplam kapasite olduğu belirtiliyor.

    Musk’ın açıklamasına göre sistem Nisan ayında 1,5 GW seviyesine yükseltilecek. Kamuya açık verilere bakıldığında, 1 GW'lık sürekli enerji tüketiminin San Francisco’nun en yüksek elektrik talebini bile geçtiği, yani büyük bir elektrik santralinin üretimine ya da dev bir sanayi bölgesinin tüketimine denk olduğu görülüyor.

    Süper bilgisayar projesi, xAI’ın Memphis’te 1 milyon metrekarelik bir depo ve çevresindeki arazileri satın almasıyla başladı. Bu alan, süper kümenin bir sonraki büyüme aşaması için fiziksel altyapıyı oluşturdu. Aralık ayı sonunda ise X, “MACROHARDRR” adlı üçüncü bir binayı satın alarak işlem gücünü 2 GW'a çıkarmayı hedefliyor.

    Hesaplama gücünde rakiplerinin önüne geçti

    Epoch AI tarafından yayımlanan sektör grafikleri, xAI’ın hesaplama gücünde oldukça dik bir yükseliş eğrisi yakaladığını gösteriyor. Anthropic ve OpenAI benzer ölçekte projeler üzerinde çalışmaya devam ederken, Colossus 2’nin devreye alınmasıyla xAI bu alanda rakiplerinin önüne geçmiş durumda.

    OpenAI ve Anthropic gibi pek çok yapay zeka şirketi, veri merkezi altyapısı için Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerine bağımlı. OpenAI Microsoft’un, Anthropic ise Amazon’un veri merkezlerini kullanıyor.

    xAI ise farklı bir yol izleyerek kendi veri merkezlerini ve enerji altyapısını kuruyor. Şirket, hazır tesislere uyum sağlamak yerine, yapay zeka iş yükleri için baştan tasarlanmış merkezler inşa ederek çok daha yüksek bir stratejik bağımsızlık elde etmeyi hedefliyor.

    Colossus 2’nin devreye alınması, xAI’ın kısa süre önce tamamladığı ve 20 milyar dolara ulaşan Series E yatırım turunun hemen ardından geldi. Başlangıçta 15 milyar dolar olarak planlanan tur, beklentilerin üzerine çıktı. Şirket, yeni kaynakların altyapı ölçeklendirmesi ve yapay zeka ürünlerinin hızla geliştirilmesi için kullanılacağını açıkladı.

    Stratejik ortaklar NVIDIA ve Cisco da xAI’a desteklerini yineleyerek, şirketin iddiasına göre dünyanın en büyük GPU kümelerinin inşasında aktif rol üstlendi. xAI, Colossus 1 ve Colossus 2 sistemlerinin toplamda bir milyondan fazla H100 GPU eşdeğerini aştığını, Grok 4, Grok Voice ve Grok Imagine gibi ürünlerin yakın zamanda kullanıma sunulduğunu belirtti. Bunun yanında, bir sonraki büyük model olan Grok 5 için eğitim sürecinin de şimdiden başladığını açıkladı.

