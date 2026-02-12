Giriş
    xAI, halka açık bir toplantıda yeni yol haritasını açıkladı

    Elon Musk, xAI'ın halka açık toplantısında yeni organizasyon yapısını, Grok ve Imagine verilerini ve uzay tabanlı veri merkezi vizyonunu paylaştı. İşte xAI'ın gelecek hedefleri:

    xAI, halka açık bir toplantıda yeni yol haritasını açıkladı Tam Boyutta Gör
    xAI, Çarşamba günü X platformunda yayınladığı 45 dakikalık tüm çalışan toplantısı videosuyla şirketin yeni organizasyon yapısını, ürün yol haritasını ve uzun vadeli vizyonunu kamuoyuna sundu. Salı gecesi gerçekleştirilen ve daha önce bazı ayrıntıları basına yansıyan toplantı, Elon Musk’ın yapay zeka laboratuvarının hem kısa vadeli operasyonel değişimlerini hem de gezegenler arası ölçeğe uzanan hedeflerini ortaya koydu. Toplantıda işten ayrılmalar, Grok ve Imagine gibi ürünlere ilişkin kullanım verileri ile X’in gelir performansı da paylaşıldı.

    xAI’nin şeffaflık hamlesi: Halka açık toplantıda neler konuşuldu?

    Toplantının öne çıkan başlıklarından biri, şirket içinde gerçekleşen yeniden yapılanma ve buna bağlı işten ayrılmalar oldu. Musk, hızlı büyüyen bir şirketin yapısının da evrilmesi gerektiğini belirterek bu süreçte bazı çalışanlarla yolların ayrıldığını ifade etti. Yeniden yapılanmalar teknoloji sektöründe alışıldık bir durum olsa da, ayrılmaların kurucu ekipten önemli isimleri kapsayacak ölçüde geniş olması dikkat çekti.

    Yeni organizasyon modeli xAI’yi dört ana ekip etrafında yapılandırıyor. Bu ekiplerden biri Grok sohbet robotuna ve sesli komut gibi genişleyen etkileşim biçimlerine odaklanırken, bir diğeri uygulamanın kodlama sistemini geliştiriyor. Üçüncü ekip Imagine adlı video oluşturma aracını yönetiyor. Dördüncü ekip ise Macrohard projesi kapsamında, basit bilgisayar kullanım simülasyonundan şirketlerin bütünsel modellenmesine kadar uzanan daha geniş ölçekli yapay zeka uygulamalarını ele alıyor.

    xAI, halka açık bir toplantıda yeni yol haritasını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Macrohard projesinin başına geçen Toby Pohlen, sistemin bir bilgisayarın yapabileceği her şeyi bilgisayarda yapabildiğini belirtti. Bu ifade, yapay zekanın yalnızca belirli görevleri otomatikleştiren dar çözümlerden çıkıp genel amaçlı dijital asistanlara doğru evrilmesi hedefini yansıtıyor. Pohlen’in tamamen yapay zeka tarafından tasarlanmış roket motorları örneğini vermesi, projenin mühendislik ve tasarım süreçlerinde insan müdahalesini en aza indirmeyi amaçlayan bir çerçeveye sahip olduğunu gösteriyor.

    Toplantıda paylaşılan veriler, xAI ve X’in ticari performansına dair de önemli göstergeler sundu. X’in ürün müdürü Nikita Bier, platformun aboneliklerden elde ettiği yıllık yinelenen gelirin 1 milyar doları aştığını açıkladı. Bu artışın özellikle tatil dönemindeki pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirildiği belirtildi.

    xAI tarafında ise Imagine aracının ölçeği dikkat çekti. Şirketin iç ölçümlerine göre araç, günde 50 milyon video üretiyor ve son 30 günde 6 milyardan fazla görüntü oluşturdu. Bu hacim, üretken yapay zeka araçlarının ne kadar kısa sürede kitlesel kullanım düzeyine ulaşabildiğini gösteriyor. Ancak aynı dönemde X platformunda yayılan yapay zeka üretimi açık içeriklerin artışı, bu üretim rakamlarının niteliğine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yalnızca dokuz gün içinde tahmini 1,8 milyon cinsel içerikli görüntü üretildiği belirtilirken, toplam üretim verilerinin bu içerikleri de kapsayıp kapsamadığı sorusu netlik kazanmış değil. Bu durum, üretken yapay zeka teknolojilerinin ölçeklenmesiyle birlikte içerik denetimi ve etik sınırlar konusundaki zorlukları yeniden gündeme taşıyor.

    Sunumun en iddialı bölümü ise uzay tabanlı veri merkezleri vizyonu oldu. Musk, teknik zorluklara rağmen uzayda konumlandırılmış yapay zeka altyapısının önemini vurguladı. Ay üzerinde yapay zeka uyduları için bir fabrika ve bunları fırlatacak bir ay kütle sürücüsü fikri, geleneksel veri merkezlerinin enerji ve soğutma sınırlarını aşma arayışının radikal bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Güneş enerjisinin uzayda kesintisiz ve yüksek yoğunlukta erişilebilir olması, teorik olarak çok daha büyük ölçekli hesaplama kümelerine kapı aralıyor.

