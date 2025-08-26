Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın xAI şirketi, kamu yararına şirket statüsünü sessizce kaldırdı

    Elon Musk’un yapay zeka girişimi xAI, kamu yararına şirket statüsünü sessizce terk etti. Çevre kirliliği iddiaları ve şeffaflık eksikliği tartışmalarıyla şirket üzerindeki baskı artıyor.

    xAI, kamu yararına şirket statüsünü sessizce kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın 2023’te kurduğu yapay zeka girişimi xAI, kuruluşunda “kamu yararına şirket” (Public Benefit Corporation - PBC) statüsüne sahipti. Bu yapı, şirketin topluma fayda sağlama ve finansal olmayan hedefleri konusunda düzenli şeffaflık raporları sunma taahhüdü anlamına geliyordu. Ancak ortaya çıkan belgeler, Musk’ın OpenAI ile hukuki mücadele yürüttüğü dönemde xAI’ın bu statüyü sessizce terk ettiğini gösteriyor.

    Belgelere göre xAI’ın PBC statüsü 9 Mayıs 2024 itibarıyla sonlandırıldı. Şirket, aynı yıl X (eski adıyla Twitter) ile birleştiğinde de bu statüsünü geri almadı. Konuyla ilgili sorulara xAI’dan herhangi bir yanıt gelmedi. Öte yandan xAI’ın PBC statüsünü yalnızca kamuoyu için olumlu bir imaj yaratmak amacıyla kullandığı iddia ediliyor.

    Avukatların bile haberi olmadı

    PBC statüsünden çıkıştan kısa süre sonra xAI, Tennessee’nin Memphis kentinde bulunan veri merkezini beslemek için doğalgaz türbinleri kullanmaya başlamıştı. Şirketin enerji tedarikçisi Solaris Energy Infrastructure, başlangıçta emisyon kontrolü vaat etse de bu önlemler hayata geçirilmedi. Araştırmalara göre xAI’ın faaliyetleri bölgedeki hava kirliliğini artırdı. Bu iddialardan sonra şirkete bir kamu davası da açılmış durumda.

    Şirket, 9 Temmuz’da Grok 4 modelini piyasaya sürdü ancak güvenlik testleri ve içerik sınırlamaları konusunda herhangi bir açıklama yapmadan modelini kullanıcılarla buluşturdu. Rakip şirketler OpenAI, Google DeepMind ve Anthropic (hala bir PBC) yeni modellerini yayımlarken güvenlik raporlarını paylaşmayı sürdürse de, sektör genelinde yetersiz güvenlik ve şeffaflık eleştirileri devam ediyor.

    İlginç bir şekilde xAI, Nevada eyaletine kurulmuş bir şirket. Uzmanlara göre gerçek anlamda hesap verebilir olmayı amaçlayan bir şirketin Nevada’yı tercih etmez. Çünkü eyalet yasaları, yöneticilere ciddi bir hesap verebilirlik yükü yüklemiyor. Nevada’daki PBC yapısı, yöneticilere daha geniş yasal koruma sağlıyor ancak ciddi bir raporlama yükümlülüğü getirmiyor. Nitekim xAI şimdiye kadar beklenen çevresel ve sosyal raporları yayımlamadı. Hatta şirketin bu statüden geri adımı o kadar gizliydi ki, kendi avukatı bile Mayıs 2025’te sunulan bir dava dilekçesinde xAI’ı hala bir kamu yararına şirket olarak tanımladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    instagram takipçi hilesi toyota yaris en çok tutulan modeli hangisi tavan vantilatörü işe yarar mı cloudstream türkçe eklenti nfc test

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum