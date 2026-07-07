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    xAI markası resmen SpaceXAI olarak değişti

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, SpaceX ile birleşmesinin ardından resmen SpaceXAI adını aldı. Şirket, marka kimliğini ve logosunu kamuoyuyla paylaşarak dönüşümü duyurdu.

    xAI markası resmen SpaceXAI olarak değişti Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, SpaceX ile birleşmesinin ardından resmen SpaceXAI adını aldı. Yaklaşık beş ay önce duyurulan birleşme sürecinin ardından yeni marka kimliği de kamuoyuyla paylaşıldı. Şirket, X üzerinden yaptığı açıklamayla yeni adını ve logosunu tanıtırken resmi hesap da artık SpaceXAI ismini kullanmaya başladı.

    Hedef, yörüngede veri merkezleri kurmak

    Musk, mayıs ayında yaptığı açıklamada xAI'ın artık SpaceX bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyet göstermeyeceğini belirtmişti. Buna karşın SpaceX'in uzay araçları, roket tasarımları ve fırlatma faaliyetlerine yönelik paylaşımlarını sürdüren resmi SpaceX hesabı ise ayrı olarak kullanılmaya devam ediyor.

    SpaceX'in şubat ayında xAI'ı satın almasının ardından Elon Musk, yapay zekanın hızla artan elektrik ihtiyacının Dünya üzerindeki çözümlerle karşılanamayacağını savunmuştu. Musk'a göre yüksek enerji tüketen veri merkezlerinin uzaya taşınması "tek mantıklı çözüm" olarak görülüyor.

    Bu doğrultuda SpaceXAI, yörüngede veri merkezleri kurmayı hedefliyor. Hatta birleşme duyurulmadan önce SpaceX, uzay tabanlı bir veri merkezi oluşturmak amacıyla kullanılacak 1 milyon uydunun fırlatılması için ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) resmi başvuruda bulunmuştu.

    Öte yandan xAI'ın 2025 yılında X platformunu satın almasının ardından sosyal medya ağı da artık SpaceXAI markasının bir parçası haline geldi. Bununla birlikte SpaceX, xAI ve X'i kapsayan yapı haziran ayında halka açıldı. Hisseler günü 161 dolar seviyesinde tamamlarken, şirketin toplam piyasa değeri 2,1 trilyon dolar seviyesinde.

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