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XBOX 360 kablosuz direksyonunda problem

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
enderc
Haber Editörü
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[html]<p align="center"><img src="https://www.donanimhaber.com/resimler/image.aspx/xbox360direksexp.jpg" width="300" height="300"></p> <p>Microsoft'un canı XBOX 360'ın 3 kırmızı probleminden oldukça yandı. Bozulan konsolların değişimi ve tamirinden ciddi zarar eden firmanın şimdi de başı XBOX 360'ın kablosuz yarış direksyonu ile dertte. Bu direksyon özellikle Forza Motorsports 2 isimli araba yarışı simülasyonundan bu yana oldukça popüler bir hale gelmişti. Firmadan yapılan uyarıda, bazı ender durumlarda direksyon şebekeden güç alırken aşırı ısınabilip duman çıkartabiliyormuş. Microsoft'a göre şu ana kadar rapor edilen bir yangın, kullanıcı yaralanması ya da hatalı çalışmadan dolayı etrafına zarar verme gibi bir durum yok. Yine de, Microsoft direksyonun kullanıcılarına, ürünü pilleriyle kullanmasını, tavsiye ediyor. Tabi bu birde titreşim özelliklerinin kaybolması demek. Ayrıca firma, direksyon sahiplerinin, tamir ve değişim işlemleri için XBOX destek hattından kendilerine ulaşmasını istiyor. </p>[/html]
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bulentozi1905gs 12 yıl
direksiyonunda kablosuzu güzel olur heleki konsollarda öylesine güzel similasyonlar varki gel görki bununda dez avantajı bu kahrolası enerji

bu arada acaba ps3 uyumlu direksiyon varmı
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metin 12 yıl

XBOX 360 ın neyi sağlam ki direksiyonu düzgün olsun
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gamerkan 12 yıl
Orjinalden alıntı: bulentozi1905gs

direksiyonunda kablosuzu güzel olur heleki konsollarda öylesine güzel similasyonlar varki gel görki bununda dez avantajı bu kahrolası enerji

bu arada acaba ps3 uyumlu direksiyon varmı

ps3 te direksiyon sorunu yok..logitech in ve diğer markaların direksiyon setleriyle tamamen uyumlu.. ama gel gör ki Xbox ta böyle bir şans yok,illaki ms nin direksiyonunu kullanacaksın..


edit :imla
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