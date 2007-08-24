XBOX 360 kablosuz direksyonunda problem

Microsoft'un canı XBOX 360'ın 3 kırmızı probleminden oldukça yandı. Bozulan konsolların değişimi ve tamirinden ciddi zarar eden firmanın şimdi de başı XBOX 360'ın kablosuz yarış direksyonu ile dertte. Bu direksyon özellikle Forza Motorsports 2 isimli araba yarışı simülasyonundan bu yana oldukça popüler bir hale gelmişti. Firmadan yapılan uyarıda, bazı ender durumlarda direksyon şebekeden güç alırken aşırı ısınabilip duman çıkartabiliyormuş. Microsoft'a göre şu ana kadar rapor edilen bir yangın, kullanıcı yaralanması ya da hatalı çalışmadan dolayı etrafına zarar verme gibi bir durum yok. Yine de, Microsoft direksyonun kullanıcılarına, ürünü pilleriyle kullanmasını, tavsiye ediyor. Tabi bu birde titreşim özelliklerinin kaybolması demek. Ayrıca firma, direksyon sahiplerinin, tamir ve değişim işlemleri için XBOX destek hattından kendilerine ulaşmasını istiyor.