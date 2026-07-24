Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox 360 oyunları PC'ye geliyor: Microsoft'un yeni emülatörü test edildi

    Microsoft'un Xbox PC için geliştirdiği yeni uyumluluk katmanı, resmi olarak sunulmayan Xbox 360 oyunlarını da çalıştırmayı başardı. Beklenenden daha geniş bir potansiyele sahip.

    Xbox 360 oyunları PC'ye geliyor: Yeni emülatör test edildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un kısa süre önce duyurduğu "Xbox Backward Compatibility for PC" girişimi, geliştirici topluluğunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan testlere göre, şirketin PC için geliştirdiği Xbox uyumluluk katmanı, yalnızca resmi olarak yayınlanan oyunlarla sınırlı kalmayacak.

    Xbox 360 desteği şimdiden çalışıyor

    XWine1 ekibi, Microsoft'un yeni PC sürümünde kullandığı Xe03 (Fission) uyumluluk katmanını, Xbox One uyumluluk projesi için geliştirilen SlimEra bileşeniyle birleştirerek çeşitli Xbox 360 oyunlarını çalıştırmayı başardı. Testlerde Plants vs. Zombies, Steins;Gate: My Darling's Embrace, SSX 3 ve Midnight Club: Los Angeles gibi yapımların farklı başarı seviyelerinde açıldığı belirtiliyor.

    Paylaşılan bilgilere göre Microsoft'un Xe03 yazılımı, Xbox One ve Xbox Series X|S konsollarındaki geriye dönük uyumluluk sisteminde kullanılan Xbox 360 çalışma ortamını emüle ediyor. İlk Xbox oyunları ise bu yapı üzerinde çalışan ayrı bir Xbox 360 emülatörü aracılığıyla yükleniyor. Tabii ki sistem şu an için Microsoft'un yayımladığı uyumluluk dosyalarına, SlimEra bileşenlerine ve manuel yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor. 

    Bununla birlikte bu gelişme, tüm Xbox veya Xbox 360 oyunlarının sorunsuz şekilde çalışacağı anlamına gelmiyor. Microsoft'un geriye dönük uyumluluk sistemi, oyunlara özel yamalar, yapılandırmalar ve emülatör dosyaları içerdiği için ek düzenlemeler gerektirebilir veya hiç çalışmayabilir.

    Microsoft kısa süre önce BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge ve Fusion Frenzy oyunlarını Xbox Backward Compatibility for PC kapsamında yayımlamıştı. Şirket gelecekte daha fazla klasik Xbox oyununun PC'ye geleceğini doğrulasa da Xbox 360 oyunları için henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0537 hangi hat endüstri mühendisliği işsizlik oranı küfürlü bilmeceler liqui moly ceratec yorumlar e881 hangi yol

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370
    CASPER Nirvana C370
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum