Xbox 360 oyunları PC'ye geliyor: Microsoft'un yeni emülatörü test edildi

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un kısa süre önce duyurduğu "Xbox Backward Compatibility for PC" girişimi, geliştirici topluluğunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni ortaya çıkan testlere göre, şirketin PC için geliştirdiği Xbox uyumluluk katmanı, yalnızca resmi olarak yayınlanan oyunlarla sınırlı kalmayacak.

Xbox 360 desteği şimdiden çalışıyor

XWine1 ekibi, Microsoft'un yeni PC sürümünde kullandığı Xe03 (Fission) uyumluluk katmanını, Xbox One uyumluluk projesi için geliştirilen SlimEra bileşeniyle birleştirerek çeşitli Xbox 360 oyunlarını çalıştırmayı başardı. Testlerde Plants vs. Zombies, Steins;Gate: My Darling's Embrace, SSX 3 ve Midnight Club: Los Angeles gibi yapımların farklı başarı seviyelerinde açıldığı belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre Microsoft'un Xe03 yazılımı, Xbox One ve Xbox Series X|S konsollarındaki geriye dönük uyumluluk sisteminde kullanılan Xbox 360 çalışma ortamını emüle ediyor. İlk Xbox oyunları ise bu yapı üzerinde çalışan ayrı bir Xbox 360 emülatörü aracılığıyla yükleniyor. Tabii ki sistem şu an için Microsoft'un yayımladığı uyumluluk dosyalarına, SlimEra bileşenlerine ve manuel yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor.

Bununla birlikte bu gelişme, tüm Xbox veya Xbox 360 oyunlarının sorunsuz şekilde çalışacağı anlamına gelmiyor. Microsoft'un geriye dönük uyumluluk sistemi, oyunlara özel yamalar, yapılandırmalar ve emülatör dosyaları içerdiği için ek düzenlemeler gerektirebilir veya hiç çalışmayabilir.

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Microsoft kısa süre önce BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge ve Fusion Frenzy oyunlarını Xbox Backward Compatibility for PC kapsamında yayımlamıştı. Şirket gelecekte daha fazla klasik Xbox oyununun PC'ye geleceğini doğrulasa da Xbox 360 oyunları için henüz resmi bir duyuru yapılmış değil.

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Xbox 360 oyunları PC'ye geliyor: Yeni emülatör test edildi

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