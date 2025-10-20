Xbox Ally fiyatı için Microsoft'tan açıklama: "Kararı biz vermedik"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ROG Xbox Ally'nin fiyat politikası, bildiğiniz gibi uzun süredir tartışma konusu. Pek çok kullanıcı, cihazın Xbox markasını taşımasına rağmen neden Xbox Series X'ten daha pahalı olduğunu sorguluyordu. Xbox Başkanı Sarah Bond, yapılan son açıklamayla fiyatlandırma konusuna açıklık getirdi.

"Kararı biz vermedik"

Bond, Variety'ye verdiği röportajda, hem ROG Xbox Ally hem de Xbox Ally X modellerinin perakende fiyatlarını ASUS'un belirlediğini doğruladı. Yani 599,99 dolarlık temel Ally ve 999,99 dolarlık Ally X fiyatlarının arkasında Microsoft değil, ASUS'un kendi kararı bulunuyor. Bond, Microsoft'un fiyatlandırma sürecinde yalnızca destekleyici rol üstlendiğini, cihazların nihai fiyatlarının üretici tarafından belirlendiğini ifade etti.

Microsoft'un fiyat kararına yönelik eleştirilere de değinen Bond, ASUS'un Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazları konusundaki tecrübesine güvendiklerini belirtti. Ayrıca Ally X'in ön siparişlerinin hızla tükendiğini, ancak satış rakamlarının veya stok adetlerinin açıklanmadığını söyledi.

Sarah Bond, röportajda yeni nesil Xbox donanımı hakkındaki söylentilere de yanıt verdi. Bond, "Yeni nesil donanım geliştirme aşamasında. AMD ile ortaklığımız devam ediyor. Oyuncuların ve içerik üreticilerin beklentilerine göre yenilik sunmak istiyoruz." dedi. Microsoft'un şu anda prototip aşamasında olduğu ve donanımın AMD tabanlı olacağı da doğrulandı.

Yeni nesil Xbox hakkında henüz tarih veya teknik detay paylaşılmadı. Ancak Microsoft'un AMD ile olan stratejik iş birliği, konsolun daha PC'ye dönük, performans odaklı bir yapıya sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca Playstation 6'dan daha güçlü olacak. Ancak şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı.

