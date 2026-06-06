Xbox iş modeli sıfırlanıyor, 100 günlük hedef belirlendi

Xbox için 100 gün
Asha Sharma yaptığı açıklamada önümüzdeki 100 gün içerisinde Xbox iş modelini sıfırlayacaklarını duyurdu. Sharma, artan RAM ve depolama maliyetleriyle mücadele etmek için uygun fiyatlı oyunlar ve donanımlara odaklanacaklarını belirtti.
Bu süreçte konsola özel oyunlar sunulması ve yatırımların yeniden değerlendirilmesi gibi köklü değişiklikler yapılacak. Maliyetlerin düşürülerek büyüme için sağlam bir temel oluşturma hedefinde faaliyetler yeniden şekillendirilecek.
Sharma şu an için fiyatlara zam yapılmasının işe yaramayacağını bu bakımdan bir süre daha işten çıkarmaların sürebileceğini dile getirdi. Son çeyrekte Xbox gelirlerinde yaşanan düşüşe rağmen, Game Pass’in tekrar büyümeye geçmesi bölüm için de umut oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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