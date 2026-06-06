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    Xbox iş modeli sıfırlanıyor, 100 günlük hedef belirlendi

    Xbox departmanının çiçeği burnunda CEO’su Asha Sharma, bellek krizinde fiyatları arttırmamak için uygun fiyatlı oyunlar ve donanımlara odaklanmaya karar verdi.  

    Xbox Tam Boyutta Gör
    Xbox departmanının patronluğuna getirilen Asha Sharma, bölümü yeniden eski günlerine döndürmek için radikal adımlar atmaya devam ediyor. Önce Xbox Game Pass için yeni planlarını açıklayan ardından konsola özel oyunların müjdesini veren Sharma, iş modelini de elden geçiriyor.

    Xbox için 100 gün

    Asha Sharma yaptığı açıklamada önümüzdeki 100 gün içerisinde Xbox iş modelini sıfırlayacaklarını duyurdu. Sharma, artan RAM ve depolama maliyetleriyle mücadele etmek için uygun fiyatlı oyunlar ve donanımlara odaklanacaklarını belirtti.

    Bu süreçte konsola özel oyunlar sunulması ve yatırımların yeniden değerlendirilmesi gibi köklü değişiklikler yapılacak. Maliyetlerin düşürülerek büyüme için sağlam bir temel oluşturma hedefinde faaliyetler yeniden şekillendirilecek.

    Sharma şu an için fiyatlara zam yapılmasının işe yaramayacağını bu bakımdan bir süre daha işten çıkarmaların sürebileceğini dile getirdi. Son çeyrekte Xbox gelirlerinde yaşanan düşüşe rağmen, Game Pass’in tekrar büyümeye geçmesi bölüm için de umut oldu.

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

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