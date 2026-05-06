Xbox CEO'su açıkladı: 'Copilot'un Xbox'ta olması gereksiz'

Xbox tarafında yeni Xbox CEO'su Asha Sharma'nın ardından önemli bir strateji değişikliği yaşanıyor. Son olarak şirket, son dönemde oyun deneyimine entegre etmeye çalıştığı Copilot için geri adım atma kararı aldı. Yeni Xbox CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre Copilot artık platformun geleceğinde yer almıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Microsoft, mobil uygulamalarda yer alan Copilot özelliklerini kademeli olarak kaldıracak. Konsol tarafında ise geliştirme süreci tamamen durdurulmuş durumda. Asha Sharma'nın açıklamaları ise, bu değişimin sadece teknik değil aynı zamanda stratejik olduğunu gösteriyor. Şirkete göre Xbox'ın önceliği artık daha hızlı hareket eden, oyuncu ve geliştirici geri bildirimlerine daha duyarlı bir yapı kurmak.

Copilot gibi üretken yapay zekâ özelliklerinin ise bu hedeflerle tam olarak örtüşmediği düşünülüyor. Aslına bakacak olursak, bu kararda yapay zekânın oyun deneyiminde nasıl konumlandırılması gerektiğine dair devam eden tartışmaların da etkili olduğu söylenebilir. Özellikle oyuncu topluluğundan gelen geri bildirimlerin büyük kısmı, bu tür özelliklerin gereksiz karmaşa yarattığı yönündeydi.

Microsoft'un bu hamlesi, Xbox markasının yeniden konumlandırılması açısından önemli bir adım olabilir. Şirketin önümüzdeki dönemde daha sade, performans odaklı ve topluluk merkezli bir yaklaşımı benimsemesi bekleniyor. Ayrıca son raporlar, Xbox'ın tekrar özel oyunlara dönüş yapacağı yönünde.

