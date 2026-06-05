Xbox CEO'su açıkladı: Konsola özel oyunlar geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft son yıllarda Xbox'a özel oyun stratejisinden uzaklaşarak birçok birinci taraf yapımını farklı platformlara taşımıştı. Bu yaklaşım şirketin oyun gelirlerini artırırken, Xbox konsollarının rekabet gücü konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Şimdi ise Xbox CEO'su Asha Sharma, Microsoft'un özel oyun politikasına kısmen geri dönüş yapabileceğine işaret etti.

Xbox için özel içerikler geri dönüyor

Bloomberg Technology'ye konuşan Sharma, oyun yayıncılığı ile platform işletmeciliği arasında hassas bir denge kurmaları gerektiğini söyledi. Microsoft'un dünyanın en büyük ikinci oyun yayıncısı konumunda bulunduğunu hatırlatan Sharma, yayıncı olarak oyunların mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşmasının önemli olduğunu ifade etti.

Ancak Xbox'ın artık yalnızca bir oyun markası değil, aynı zamanda bir platform haline geldiğini vurgulayan Sharma, platformların başarılı olabilmesi için kullanıcıların başka yerde bulamayacağı içerik ve hizmetlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu açıklama, Microsoft'un son dönemde izlediği çoklu platform stratejisinde bazı değişiklikler yaşanabileceğine işaret ediyor.

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Özellikle Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle ve yaklaşan Halo projeleri gibi yapımların PlayStation tarafına gelmesi, Xbox'ın geleneksel özel oyun yaklaşımından uzaklaştığı yönünde yorumlanmıştı.

Kararlar oyun bazında verilecek

Bununla birlikte Sharma, tüm oyunlar için genel bir münhasırlık politikası uygulanmayacağını da vurguladı. Şirketin her oyunu ayrı değerlendireceğini belirten yönetici, sektör örneklerinin incelendiğini ve kararların oyunların yapısına göre verileceğini söyledi. Bu durum, Minecraft veya Fallout 76 gibi geniş oyuncu kitlesine ulaşan servis tabanlı yapımların çoklu platformda kalmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

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