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    Xbox CEO’su oyuncuların destek taleplerine bizzat yanıt vermeye başladı

    Xbox CEO’su Asha Sharma, oyuncuların yaşadığı sorunları daha yakından anlamak için her ay saatlerce destek taleplerini bizzat çözüyor. CEO, Xbox’ın 2027’de yeniden büyümesini bekliyor.

    Xbox CEO’su oyuncuların destek taleplerine bizzat yanıt veriyor Tam Boyutta Gör

    Xbox CEO’su Asha Sharma, göreve geldiği ilk günden bu yana Xbox’ta köklü değişiklikler yapmaya devam ediyor. “This is an Xbox” ve Gaming Copilot gibi tepki çeken projelerin fişini çeken Sharma, Xbox için “sıfırlama” planlarını duyurmuştu. Bu dönemde fiziksel oyunları dijital lisansa dönüştüren kullanıcı dostu özellikler de devreye alındı. Şimdi ise CEO’nun bizzat oyuncuların destek taleplerini yanıtladığı ortaya çıktı.

    Destek taleplerini kendisi yanıtlıyor

    Sharma’nın her ay birkaç saatini oyuncuların sorunlarını çözmeye ayırdığı ve bu süreçte karşılaşılan problemlere bizzat müdahale ettiği aktarılıyor. Xbox CEO’sunun böylece kullanıcıların karşılaştığı teknik ve hizmet kaynaklı problemlere yönetici seviyesinden bakmak yerine sürecin doğrudan içinde yer aldığı ifade ediliyor.

    Sharma, bu yılın başında Xbox’ın başına geçmesinden bu yana oldukça hareketli bir dönemi yönetiyor. Şirket, oyunların Xbox dışındaki platformlara açılması ve Game Pass fiyatlandırması gibi önemli politika değişikliklerine giderken aynı zamanda geniş çaplı işten çıkarmalar ve stüdyo kapatmalarıyla de gündeme geldi.

    Temmuz ayında Xbox genelinde başlayan işten çıkarmalar ilk aşamada yaklaşık 1.600 çalışanı etkiledi. Microsoft’un mali yılının sona ermesiyle birlikte toplam işten çıkarma sayısının 3.200’e ulaştığı bildirildi.

    Sharma’nın Xbox’ı yeniden büyüme sürecine sokmak ve şirketin iş modelini yeniden şekillendirmek için yürüttüğü plan kapsamında bazı stüdyoların mülkiyet yapısında da değişiklikler yapıldı. Compulsion Games ve Double Fine Productions yeniden bağımsız stüdyolar haline gelirken, Ninja Theory ve Undead Labs için yeni sahiplik yapısına geçiş sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

    Yeniden büyüme hedefi 2027

    Xbox CEO’su göreve gelmeden önce Microsoft’un CoreAI ürününün başkanlığını yürütüyordu. Daha önce Facebook’ta da Messenger ve Instagram Direct ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Sharma, Xbox’ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini geçtiğimiz ay X üzerinden paylaşmıştı.

    Sharma’ya göre 2026 mali yılında 200 milyondan fazla yeni oyuncu Xbox ve Xbox oyunlarını deneyimledi. Ancak oyuncu kitlesindeki bu genişleme şirketin gelir ve iş performansına aynı ölçüde yansımadı.

    Sharma, Xbox’ın önündeki temel hedeflerden birinin oyuncu kitlesindeki büyümeyle iş sonuçları arasındaki farkı kapatmak olduğunu belirtiyor. Bunun için oyuncuların değer verdiği alanlara yatırım yapılması gerektiğini ifade eden CEO, şirketin 30 Haziran 2027’de sona erecek FY2027 mali yılının sonuna kadar yeniden büyümeye dönmesini beklediklerini söylüyor.

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