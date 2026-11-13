Xbox CEO'su yeni konsolu doğruladı: Beşinci nesil yolda

Yapay Zeka Özeti:
- Xbox CEO'su Asha Sharma, markanın 25. yılında beşinci nesil konsolun yolda olduğunu duyurdu. Project Helix kod adlı yeni donanım, özel bir AMD işlemciyle güçlendirilecek. Teknik detayları henüz saklı tutulan konsolun ilk geliştirici kitlerinin 2027'de dağıtılması planlanıyor. Microsoft bu süreçte, oyun geliştirme maliyetlerini düşürerek küçük ekipleri desteklemeyi de amaçlıyor. Ayrıca 25 yıldır bünyesinde çalışan personele özel tasarım Xbox hediye edilecek.
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Yeni Xbox konsolu 2027'de
Xbox'ın 15 Kasım'da 25. yaşını kutlaması öncesinde paylaşılan mesajda, şirketin oyun sektöründeki geçmişine de değinildi. Sharma, Xbox'ın önümüzdeki dönemde "harika oyunlar ve kendini belli eden donanımlar" sunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca daha fazla kişinin oyun geliştirme fırsatına sahip olmasının önemine dikkat çekti.
Microsoft, yeni nesil konsolunun teknik özelliklerini, fiyatını veya çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ancak şirketin daha önce duyurduğu Project Helix, yeni donanımın geliştirme sürecine ilişkin ilk somut bilgileri sunuyor. Özel olarak tasarlanmış bir AMD SoC kullanacağı açıklanan sistemin ilk alfa donanımlarının 2027 yılında oyun geliştiricilerine ulaştırılması planlanıyor.
Xbox, oyun geliştirme maliyetlerine de odaklanıyor
Sharma'nın mesajında yalnızca yeni konsol değil, oyun sektörünün karşı karşıya olduğu maliyetler de öne çıktı. Artan geliştirme bütçeleri, kaynak ihtiyaçları ve finansal riskler nedeniyle bazı oyun fikirlerinin hayata geçirilemediğini belirten Sharma, küçük ekiplerin gelecekte daha büyük dünyalar oluşturabileceği bir sektör öngördüğünü söyledi.
Xbox CEO'suna göre bugün yüzlerce geliştirici ve yüz milyonlarca dolarlık bütçe gerektiren projeler, ilerleyen dönemde çok daha küçük ekipler tarafından geliştirilebilecek. Bu yaklaşım, Microsoft'un oyun geliştirme süreçlerini daha erişilebilir hale getirme hedefinin de bir parçası. Öte yandan Microsoft, Xbox ve oyun stüdyolarında en az 25 yıldır çalışan 111 personeli de unutmadı. Bu çalışanlara özel olarak işlenmiş bir Xbox konsolu verileceği açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: