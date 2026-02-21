Xbox cephesinde kritik ayrılık: Yönetim değişiyor

Xbox Patronu Phil Spencer, Microsoft'tan Ayrılıyor
Bir süredir oyuncu nezdindeki kredisi epey tüketmiş hâlde yoluna devam eden Xbox, bu gidişata bir son vermek istemiş olacak ki şimdi önemli bir değişikliğe gidiyor. Microsoft Gaming CEO'su olarak Xbox departmanını yıllardır yöneten Phil Spencer'ın şirketten ayrılacağı duyuruldu. CEO koltuğunu önümüzdeki hafta başında halefine devredecek olan Spencer, yıl sonuna kadar danışman göreviyle şirkette alacak. Ancak bu noktadan sonra kendisine yeni bir yol çizmesi bekleniyor.
Microsoft Gaming'in yeni CEO'su Asha Sharma olacak. Sharma, bir süredir Microsoft'un CoreAI departmanında ürün geliştirme departmanını yönetiyordu. 2024 yılında Microsoft'a katılan Sharma, daha önce Meta ve Instacart gibi şirketlerde görev almış bir isim.
Sadece Phil Spencer değil Xbox Başkanı Sarah Bond'un da şirketten ayrılacağı duyuruldu. Onun yerini alacak Matt Booty, içerikten sorumlu yönetici olarak görev yapacak. Aynı anda iki üst düzey yöneticiyle birden yolların ayrılması, Xbox cephesinde önemli değişiklerin yaşanacağına işaret ediyor. Bu değişimin oyunculara yansımasının nasıl olacağını bekleyip göreceğiz.
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi