    Xbox cephesinde kritik ayrılık: Yönetim değişiyor

    Son aylarda tartışmalı kararlarla gündeme gelen Xbox'ta önemli bir değişiklik yaşanıyor. Hem Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın hem de Xbox başkanının görevi bırakacağı açıklandı.

    Xbox cephesinde kritik ayrılık: Yönetim değişiyor
    Konsol yarışını Sony'ye kaybeden Xbox, Game Pass ile etkileyici bir atılım yapmış ve üstünlük kurabileceği yepyeni bir yarış başlatabileceğini düşündürmüştü. Ancak son dönemde alınan tartışmalı kararlar, yakalanan bu ivmeyi harcamış oldu. Bu sonbaharda Game Pass'e yapılan büyük zam, en sıkı destekçilerini bile Xbox'tan soğuttu. Her ne kadar bu zam kararının doğrudan Microsoft yönetimi tarafından dayatıldığı söylense de Xbox patronu Phil Spencer da bu süreçte epey kredi kaybetti.

    Xbox Patronu Phil Spencer, Microsoft'tan Ayrılıyor

    Bir süredir oyuncu nezdindeki kredisi epey tüketmiş hâlde yoluna devam eden Xbox, bu gidişata bir son vermek istemiş olacak ki şimdi önemli bir değişikliğe gidiyor. Microsoft Gaming CEO'su olarak Xbox departmanını yıllardır yöneten Phil Spencer'ın şirketten ayrılacağı duyuruldu. CEO koltuğunu önümüzdeki hafta başında halefine devredecek olan Spencer, yıl sonuna kadar danışman göreviyle şirkette alacak. Ancak bu noktadan sonra kendisine yeni bir yol çizmesi bekleniyor.

    Microsoft Gaming'in yeni CEO'su Asha Sharma olacak. Sharma, bir süredir Microsoft'un CoreAI departmanında ürün geliştirme departmanını yönetiyordu. 2024 yılında Microsoft'a katılan Sharma, daha önce Meta ve Instacart gibi şirketlerde görev almış bir isim.

    Sadece Phil Spencer değil Xbox Başkanı Sarah Bond'un da şirketten ayrılacağı duyuruldu. Onun yerini alacak Matt Booty, içerikten sorumlu yönetici olarak görev yapacak. Aynı anda iki üst düzey yöneticiyle birden yolların ayrılması, Xbox cephesinde önemli değişiklerin yaşanacağına işaret ediyor. Bu değişimin oyunculara yansımasının nasıl olacağını bekleyip göreceğiz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 6 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

