Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Cloud Gaming için Game Pass Ultimate zorunluluğu kalktı

    Xbox Cloud Gaming artık yalnızca Game Pass Ultimate üyelerine özel değil. Core ve Standard kullanıcıları da bulut oyunları ve seçili PC oyunlarını artık stream edebilecek.

    Xbox Cloud Gaming için Game Pass Ultimate zorunluluğu kalktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Cloud Gaming’i yalnızca Game Pass Ultimate paketine özel olmaktan çıkararak artık Core ve Standard abonelik seviyelerinde de kullanıma sundu. Böylece bulut üzerinden oyun deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için maliyet daha erişilebilir hale geldi. Hizmet halen beta aşamasında olduğu için yararlanabilmek için ücretsiz olarak Xbox Insider programına katılmak gerekiyor.

    Bulut desteği diğer katmanlara da geldi

    Microsoft, geçtiğimiz günlerde “daha uygun fiyatlı erişim seçenekleri” üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bu kapsamda yeni düzenleme ile Core ve Standard üyeler, aboneliklerinde yer alan bulut destekli oyunları veya kendi sahip oldukları belirli oyunları internet üzerinden stream ederek oynayabilecek. Bulut tabanlı oyun deneyiminin en önemli avantajı, desteklenen cihaz çeşitliliği. Xbox konsolları ve PC’lerin yanı sıra akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, Amazon Fire TV cihazları, Meta Quest gözlükleri ve web tarayıcısı olan pek çok platformda oyunlara erişmek mümkün.

    Xbox Cloud Gaming, halihazırda 20’den fazla ülkede destekleniyor. Desteklenen ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

    Microsoft’un bu adımı, şirketin donanım rekabetinden çok Game Pass aboneliklerini büyütmeye odaklı yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, son bir yılda bu anlamda önemli geliştirmeler de yaptı. Oyuncuların sahip oldukları Xbox oyunlarını bulut üzerinden stream edebilmesi sağlanırken Temmuz ayında ise bu imkaan PC oyunlarına da genişletildi. Ayrıca kullanıcıların son oynadıkları oyunları farklı cihazlarda kaldıkları yerden sürdürmelerine olanak tanındı.

    Bulut oyun vizyonunu destekleyen bir diğer hamle ise taşınabilir konsol pazarına yönelmek oldu. Microsoft, ASUS ile yaptığı iş birliği kapsamında ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X modellerini 16 Ekim’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pasta cila zararlı mı kükürt göze zarar verir mi epilepsi askerlik çürük raporu antalya'da sevgiliyle gidilecek tenha yerler eskişehir'in en tehlikeli mahalleleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum