Xbox Cloud Gaming için Game Pass Ultimate zorunluluğu kalktı

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Cloud Gaming’i yalnızca Game Pass Ultimate paketine özel olmaktan çıkararak artık Core ve Standard abonelik seviyelerinde de kullanıma sundu. Böylece bulut üzerinden oyun deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için maliyet daha erişilebilir hale geldi. Hizmet halen beta aşamasında olduğu için yararlanabilmek için ücretsiz olarak Xbox Insider programına katılmak gerekiyor.

Bulut desteği diğer katmanlara da geldi

Microsoft, geçtiğimiz günlerde “daha uygun fiyatlı erişim seçenekleri” üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bu kapsamda yeni düzenleme ile Core ve Standard üyeler, aboneliklerinde yer alan bulut destekli oyunları veya kendi sahip oldukları belirli oyunları internet üzerinden stream ederek oynayabilecek. Bulut tabanlı oyun deneyiminin en önemli avantajı, desteklenen cihaz çeşitliliği. Xbox konsolları ve PC’lerin yanı sıra akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, Amazon Fire TV cihazları, Meta Quest gözlükleri ve web tarayıcısı olan pek çok platformda oyunlara erişmek mümkün.

Xbox Cloud Gaming, halihazırda 20’den fazla ülkede destekleniyor. Desteklenen ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Microsoft’un bu adımı, şirketin donanım rekabetinden çok Game Pass aboneliklerini büyütmeye odaklı yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, son bir yılda bu anlamda önemli geliştirmeler de yaptı. Oyuncuların sahip oldukları Xbox oyunlarını bulut üzerinden stream edebilmesi sağlanırken Temmuz ayında ise bu imkaan PC oyunlarına da genişletildi. Ayrıca kullanıcıların son oynadıkları oyunları farklı cihazlarda kaldıkları yerden sürdürmelerine olanak tanındı.

Bulut oyun vizyonunu destekleyen bir diğer hamle ise taşınabilir konsol pazarına yönelmek oldu. Microsoft, ASUS ile yaptığı iş birliği kapsamında ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X modellerini 16 Ekim’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

