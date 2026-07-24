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    Xbox Cloud Gaming için ücretsiz reklamlı dönem başlıyor

    Microsoft, reklam destekli ücretsiz Xbox Cloud Gaming hizmetini test etmeye başladı. Insider kullanıcılarına sunulan sistemde oturumlar 1 saatle sınırlı olurken reklamlar oyun öncesinde gösteriliyor.

    Xbox Cloud Gaming için ücretsiz reklamlı dönem başlıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Cloud Gaming hizmetinin reklam destekli ücretsiz sürümünü Xbox Insider programı kapsamında test etmeye başladı. Yeni sistem sayesinde uygun kullanıcılar, bulut oyun aboneliği satın almadan dijital oyun kütüphanelerindeki belirli yapımları internet üzerinden oynayabilecek.

    Reklamlar oyun başlamadan önce gösterilecek

    Microsoft'un uyguladığı test sürümünde her oyun oturumu en fazla bir saat sürebiliyor. Testin ne kadar devam edeceği ve hangi bölgelerde kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre reklamlar yalnızca oyun oturumu başlamadan önce gösterilecek ve 1 saatlik oyun deneyimi sırasında ek reklam gösterilmeyecek.

    Microsoft'a göre reklam destekli hizmet, reklamların oyuncuya değer katmasıoyun deneyiminin reklamlarla bölünmemesi, reklam kalitesinin içerik standartlarıyla uyumlu olması, reklam içeriklerinin açık şekilde belirtilmesi ve reklamların platformun kullanıcı beklentilerine uygun olması ilkelerini taşıyacak.

    Bulut oyun erişimi içeren ücretli abonelik paketlerine sahip kullanıcılar ise reklam izlemek zorunda kalmayacak. Reklamlı sürüm, mevcut aboneliklerin yerine geçmeyecek ve ücretsiz bir alternatif olarak sunulacak. Microsoft'un daha önce şirket içinde yaklaşık iki dakikalık oyun öncesi reklamları test ettiği biliniyor. Ayrıca önceki raporlarda aylık beş saatlik ücretsiz kullanım sınırından da söz edilmişti. 

    Xbox One kullanıcıları da faydalanabilecek

    Microsoft, yeni sistemin eski nesil Xbox One kullanıcıları için de önemli avantaj sağlayacağını belirtiyor. Bulut üzerinden çalışan sistem sayesinde Xbox One sahipleri, yeni bir konsol satın almadan Xbox Series X|S için geliştirilen desteklenen oyunları oynayabilecek.

    Öte yandan hizmet şimdilik yalnızca bulut oyun desteğine sahip belirli yapımlarla sınırlı. Şirket, reklam destekli Xbox Cloud Gaming sürümünün ne zaman tüm kullanıcılara açılacağına veya hangi ülkelerde kullanıma sunulacağına ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşmış değil. Test sürecinden elde edilecek geri bildirimlerin ardından hizmetin kapsamının genişletilmesi bekleniyor.

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