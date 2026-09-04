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    Xbox Cloud Gaming için yeni dönem: Oynadığın kadar öde

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming için “oynadığın kadar öde” dönemini başlatıyor. Kullanıcılar, Game Pass aboneliği olmadan Xbox oyunlarını buluttan oynamak için saatlik süre satın alabilecek.

    Xbox Cloud Gaming için yeni dönem: Oynadığın kadar öde Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming hizmetini daha geniş bir kullanıcı kitlesine açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket, kasım ayından itibaren Xbox Cloud Gaming'e Game Pass aboneliği olmadan erişim sağlayacak yeni bir ödeme modeli sunacak. Kullanıcılar, yalnızca ihtiyaç duydukları süre kadar bulut tabanlı oyun oynayabilecek.

    Microsoft, bulut oyunlarını abonelikten çıkarıyor

    Yeni sistem özellikle bulut oyun hizmetini düzenli kullanmayan ve bunun için aylık Game Pass aboneliği almak istemeyen oyuncuları hedefliyor. Kullanıcılar Xbox Store üzerinden bulut oyun süresi satın alabilecek ve sahip oldukları uygun oyunları desteklenen cihazlarda oynayabilecek.

    Microsoft, böylece bulut oyunlarına ara sıra erişmek isteyen veya tekrarlayan bir Game Pass ödemesi yapmak istemeyen oyuncular için alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

    Game Pass kullanıcılarına da aylık saat sınırı geliyor

    Xbox Cloud Gaming için yeni dönem: Oynadığın kadar öde Tam Boyutta Gör
    Pay-as-you-go modeli, Game Pass tarafında yapılan önemli değişikliklerle aynı dönemde devreye giriyor. Zira Microsoft, Game Pass abonelerinin bulut oyun kullanımına aylık saat sınırı getirecek. Ultimate aboneleri için belirlenen sınır ise ayda yalnızca 15 saat olacak.

    Microsoft, bulut oyunlarına erişimi genişletmek için başka bir seçenek üzerinde de çalışıyor. Şirket, Xbox Insider kullanıcılarıyla ücretsiz ve reklam destekli bulut oyun deneyimini test ediyor.

    Bu modelin de Xbox konsolu bulunmayan oyuncuların Xbox oyunlarına erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Böylece Microsoft, konsol satışından bağımsız olarak daha fazla oyuncuyu Xbox ekosistemine dahil etmeye çalışıyor.

    Microsoft, yıllardır Xbox ekosistemini bulut ve mobil platformlar üzerinden genişletmeye çalışıyor. Xbox CEO'su Asha Sharma, şirketin uzun vadeli hedeflerinden birinin her gün 1 milyardan fazla kişiye ulaşan eğlence şirketlerinden biri olmak olduğunu ifade etmişti. Bulut oyunları da bu hedefin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

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