Xbox Cloud Gaming saatlik fiyatı açıklandı: 10 saat 3,99 dolar

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Cloud Gaming için yeni kullandıkça öde (pay-as-you-go) modelinin fiyatlarını açıkladı. Kasım ayında kullanıma sunulması planlanan sistem sayesinde oyuncular, Xbox Game Pass aboneliğine ihtiyaç duymadan desteklenen oyunları bulut üzerinden oynayabilecek.

Xbox Cloud Gaming saatlik fiyatı belli oldu

Xbox Insider kullanıcıları ise yeni sisteme bugünden itibaren erken erişim sağlayabilecek. Xbox Cloud Gaming saatlik fiyatı ne kadar? Microsoft'un açıklamasına göre oyunculara üç farklı ön ödemeli paket sunulacak. Paketlerin tanıtım fiyatları, 10 saat 3,99 dolar, saatlik 0,40 dolar, 25 saat 7,99 dolar saatlik 0,32 dolar, 50 saat 11,99 dolar, saatlik 0,24 dolar olacak.

Satın alınan oyun sürelerinin son kullanma tarihi bulunmayacak. Kullanıcılar satın aldıkları saatleri istedikleri zaman kullanabilecek. Microsoft, bu paketlerde reklamsız oyun akışı, daha kısa bekleme süreleri ve daha yüksek görüntü kalitesi sunacağını belirtiyor. Ancak önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bulut oyun süresi satın almak, oyunculara Game Pass kütüphanesine erişim sağlamayacak.

Kullanıcıların bulut üzerinden oynamak istedikleri oyunlara sahip olması gerekiyor. Sistem, desteklenen oyunları satın almış ancak bunları uyumlu cihazlarda bulut üzerinden oynamak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Game Pass kullanıcılarının bulut oyun süresi azalıyor

Microsoft, kullandıkça öde modelinin yanı sıra Game Pass aboneliklerinde de bulut oyun kullanımını değiştiriyor. Kasım ayından itibaren Ultimate aboneleri aylık 15 saat, Premium aboneleri 10 saat ve Essential aboneleri 5 saat bulut oyun oynayabilecek. Bu sınırlar mevcut sınırsız bulut oyun erişiminin yerini alacak. Kullanıcılar isterse ek oyun süresi satın alabilecek.

Xbox Game Pass’te büyük değişim kapıda: Özelleştirme geliyor 1 gün önce eklendi

Microsoft ayrıca Xbox Insider kullanıcılarıyla reklam destekli ücretsiz bir bulut oyun seçeneğini test ediyor. Bu modelde kullanıcılar sahip oldukları desteklenen oyunları satın almadan bulut üzerinden oynayabilecek ancak oturumlar bir saatle sınırlandırılacak. Microsoft, yeni aylık limitlerin Game Pass abonelerinin yaklaşık yüzde 4'ünü etkileyeceğini açıklamıştı. Ön ödemeli paketlerin hangi ülkelerde sunulacağı ve Türkiye fiyatlarının nasıl belirleneceği ise henüz açıklanmadı.

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Xbox Cloud Gaming saatlik fiyatı açıklandı: 10 saat 3,99 dolar

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