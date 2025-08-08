Xbox Copilot şimdi PC'de: Oyunlarda AI rehber dönemi

Xbox Copilot şimdi PC'de
Kaçıranlar için Copilot, gerçek zamanlı olarak oynanmakta olan oyunu algılayabiliyor ve oyunculara bu doğrultuda ipuçları, stratejik tavsiyeler ve oyunla ilgili özelleştirilmiş destek sunabiliyor. Yapay zekâ asistanı; başarımlar, oynama geçmişi ve Xbox hesabındaki diğer bilgilerle de entegre çalışıyor. Böylece kullanıcıya özel bir oyun koçuna dönüşüyor diyebiliriz.
Microsoft, Copilot'un ilerleyen dönemde ROG Ally ve ROG Ally X gibi taşınabilir Xbox uyumlu cihazlara da geleceği doğrulandı. Ayrıca Copilot'un kişiselleştirilmiş yardım kapasitesinin geliştirileceğini, rekabetçi oyunlara yönelik koçluk özelliklerinin de ekleneceğini belirtiyor. Görünüşe göre şirket, Copilot'u Xbox platformunun ayrılmaz bir parçası hâline getirmeyi planlıyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Gaming Copilot, halihazırda Xbox Insider programındaki kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. Bunun ardından kısa sürede tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: