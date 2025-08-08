Giriş
    Xbox Copilot şimdi PC'de: Oyunlarda AI rehber dönemi

    Microsoft'un Xbox Copilot asistanı, artık Windows PC'lerde Game Bar üzerinden test edilmeye başladı. Gerçek zamanlı destek, sesli komutlar ve kişisel rehberlik sunuyor. 

    Xbox Copilot şimdi PC'de: Oyunlarda AI rehber dönemi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Copilot for Gaming deneyimini genişletiyor. Yapay zekâ destekli asistan, Xbox mobil uygulamasının ardından şimdi de Windows PC'de de erişilebilir hale geldi. Xbox Game Bar aracılığıyla çalışan yeni sürüm, halihazırda Xbox Insider programındaki kullanıcılar tarafından test edilebiliyor.

    Xbox Copilot şimdi PC'de

    Kaçıranlar için Copilot, gerçek zamanlı olarak oynanmakta olan oyunu algılayabiliyor ve oyunculara bu doğrultuda ipuçları, stratejik tavsiyeler ve oyunla ilgili özelleştirilmiş destek sunabiliyor. Yapay zekâ asistanı; başarımlar, oynama geçmişi ve Xbox hesabındaki diğer bilgilerle de entegre çalışıyor. Böylece kullanıcıya özel bir oyun koçuna dönüşüyor diyebiliriz.

    Xbox Copilot şimdi PC'de: Oyunlarda AI rehber dönemi Tam Boyutta Gör
    Yeni PC sürümünde Copilot, sesli komutlarla da kontrol edilebiliyor ve Xbox Game Bar üzerinden "Voice Mode" özelliği sayesinde oyuncunun oyun ekranından ayrılmadan rehberlik almasını mümkün kılıyor. Ayrıca, ekran görüntüsü alarak örnekli yanıtlar verebildiğini de söyleyelim. Kullanıcılar, bu görseller üzerinden ipuçları veya yönlendirmeler alabiliyor.

    Microsoft, Copilot'un ilerleyen dönemde ROG Ally ve ROG Ally X gibi taşınabilir Xbox uyumlu cihazlara da geleceği doğrulandı. Ayrıca Copilot'un kişiselleştirilmiş yardım kapasitesinin geliştirileceğini, rekabetçi oyunlara yönelik koçluk özelliklerinin de ekleneceğini belirtiyor. Görünüşe göre şirket, Copilot'u Xbox platformunun ayrılmaz bir parçası hâline getirmeyi planlıyor. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Gaming Copilot, halihazırda Xbox Insider programındaki kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. Bunun ardından kısa sürede tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. 

