Xbox efsanesi Halo, PlayStation oyuncularında karşılık bulmadı

Tam Boyutta Gör Özellikle Xbox oyuncuları için oldukça önemli bir yere sahip olan Halo serisi, Temmuz ayında çıkan Halo: Campaign Evolved ile birlikte PlayStation dünyasına da ilk adımı attı. Ne var ki Halo serisinin PlayStation macerası, Xbox'ın umduğu gibi başlamadı. Zira paylaşılan son veriler, oyunun PlayStation oyuncularında pek karşılık bulmadığını gösteriyor.

PlayStation Sahipleri Halo'yu Aldı Ama Uzun Süre Oynamadı

Circana tarafından paylaşılan verilere göre Halo: Campaign Evolved, çıktığı ilk ayda PlayStation'da en çok oynanan oyunlar arasında anca 29. sırayı alabildi. Oysa oyun satış rakamları açısından etkileyici bir başlangıç yapmış ve çıktığı ilk günlerde PS Store'da en çok satan oyunlardan biri olmuştu.. Tezat oluşturan bu iki veriye bakınca çıkarılacak başlıca sonuç, PlayStation oyuncularının Halo'yu ilgiyle karşıladığı ama günün sonunda aradığını bulamadığı yönünde oluyor.

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Halo: Campaign Evolved, 2001 yılında çıkan ve bu ikonik seriyi başlatan Halo: Combat Evolved'un remake'i, yani yeniden yapımı. Oyun, bildiğimiz çizgisel ilerleyişi bir kenara bırakarak, Covenant güçlerine karşı verilen savaşı devasa ve birbirine bağlı bir açık dünya haritasına taşıyor. Oyuncular, haritadaki farklı stratejik noktaları özgürce seçip operasyonlar düzenleyebiliyor, UNSC sığınaklarını kurtarabiliyor veya her bölgenin kontrolünü ele geçirmek için kendi taktiklerini belirleyebiliyor. Ayrıca orijinal oyunda olmayan bazı yeni görevler de oyunseverleri bekliyor.

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Xbox efsanesi Halo, PlayStation'da karşılık bulmadı

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