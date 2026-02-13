Xbox Excellence Awards 2025 ödülleri açıklandı: İşte yılın en iyileri

Xbox Excellence Awards 2025 açıklandı
Xbox Excellence Awards ödülleri, Store Rating (Mağaza Puanı), Player Engagement (Oyuncu Etkileşimi), Daily Active Users (Günlük Aktif Kullanıcı) ve Units Sold (Satış Adedi) olmak üzere dört başlık altında verildi. Liste alfabetik olarak paylaşıldığı için kategorilerde hangi oyunun ilk sırada yer aldığı açıklanmadı.
Satış kategorisinde ARC Raiders, Battlefield 6, Helldivers 2 ve Hollow Knight: Silksong öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Bu oyunlara ek olarak Borderlands 4, Elden Ring Nightreign, Monster Hunter Wilds ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Ayrıca hiçbir oyun dört kategorinin tamamında yer alamazken, Call of Duty: Black Ops 7 ve Borderlands 4 üç farklı listede kendine yer buldu.
Günlük aktif kullanıcı ve oyuncu etkileşimi tarafında ise ARC Raiders, Battlefield 6, Fortnite, Minecraft, Roblox ve Marvel Rivals gibi çevrim içi yapımlar yer alıyor.
|
Mağaza Puanı
|
Oyuncu Etkileşimi
|
Günlük Aktif Kullanıcı
|En Çok Satanlar
|Call of Duty: Black Ops 7
|Borderlands 4
|Arc Raiders
|Arc Raiders
|Clair Obscur: Expedition 33
|Digimon Story: Time Stranger
|Avowed
|Assassin’s Creed Shadows
|Crime Scene Cleaner
|Dynasty Warriors: Origins
|Battlefield 6
|Battlefield 6
|Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
|EA Sports College Football 26
|Borderlands 4
|Borderlands 4
|Digimon Story: Time Stranger
|EA Sports FC 26
|Call of Duty: Black Ops 7
|Call of Duty: Black Ops 7
|Dreamcore
|Elden Ring Nightreign
|DOOM: The Dark Ages
|EA Sports Madden NFL 26
|Dynasty Warriors: Origins
|Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
|Elden Ring Nightreign
|EA Sports College Football 26
|Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
|Farm Together 2
|Fortnite
|EA Sports FC 26
|Final Fantasy XVI
|Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
|Forza Horizon 5
|Elden Ring Nightreign
|Lies of P: Overture
|Helldivers 2
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|Inazuma Eleven: Victory Road
|Grounded 2
|Helldivers 2
|Little Nightmares III
|Kingdom Come: Deliverance II
|Helldivers 2
|Hollow Knight: Silksong
|Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
|Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|Marvel Rivals
|Kingdom Come: Deliverance II
|Minami Lane
|MLB The Show 25
|Minecraft
|MLB The Show 25
|Mullet MadJack
|Monster Hunter Wilds
|NBA 2K26
|Monster Hunter Wilds
|Poppy Playtime Chapter 4
|NBA 2K26
|Rematch
|NBA 2K26
|Satisfactory
|NHL 26
|Roblox
|PGA Tour 2K25
|Silent Hill 2
|Rust
|Rocket League
|Ready or Not
|Sonic Racing: CrossWorlds
|Satisfactory
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|The First Berserker: Khazan
|The First Berserker: Khazan
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|WWE 2K25