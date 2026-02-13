Giriş
    Xbox Excellence Awards 2025 ödülleri açıklandı: İşte yılın en iyileri

    Xbox, 2025 yılına damga vuran yapımları açıkladı. ARC Raiders, Battlefield 6, Helldivers 2 ve Hollow Knight: Silksong, yılın en çok satan oyunları arasında yer aldı.

    Xbox Excellence Awards 2025 oyun ödülleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Xbox, üst üste ikinci kez düzenlediği Xbox Excellence Awards kapsamında 2025'in öne çıkan oyunlarını duyurdu. Dört farklı kategoride toplam 20'şer oyunun yer aldığı listede bazı yapımlar birden fazla kategoride ödül alırken, toplamda 55 farklı oyun listeye girmeyi başardı.

    Xbox Excellence Awards 2025 açıklandı

    Xbox Excellence Awards ödülleri, Store Rating (Mağaza Puanı), Player Engagement (Oyuncu Etkileşimi), Daily Active Users (Günlük Aktif Kullanıcı) ve Units Sold (Satış Adedi) olmak üzere dört başlık altında verildi. Liste alfabetik olarak paylaşıldığı için kategorilerde hangi oyunun ilk sırada yer aldığı açıklanmadı.

    Satış kategorisinde ARC Raiders, Battlefield 6, Helldivers 2 ve Hollow Knight: Silksong öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Bu oyunlara ek olarak Borderlands 4, Elden Ring Nightreign, Monster Hunter Wilds ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Ayrıca hiçbir oyun dört kategorinin tamamında yer alamazken, Call of Duty: Black Ops 7 ve Borderlands 4 üç farklı listede kendine yer buldu. 

    Günlük aktif kullanıcı ve oyuncu etkileşimi tarafında ise ARC Raiders, Battlefield 6, Fortnite, Minecraft, Roblox ve Marvel Rivals gibi çevrim içi yapımlar yer alıyor.

    Mağaza Puanı

    Oyuncu Etkileşimi

    Günlük Aktif Kullanıcı

    		 En Çok Satanlar
    Call of Duty: Black Ops 7 Borderlands 4 Arc Raiders Arc Raiders
    Clair Obscur: Expedition 33 Digimon Story: Time Stranger Avowed Assassin’s Creed Shadows
    Crime Scene Cleaner Dynasty Warriors: Origins Battlefield 6 Battlefield 6
    Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 EA Sports College Football 26 Borderlands 4 Borderlands 4
    Digimon Story: Time Stranger EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7
    Dreamcore Elden Ring Nightreign DOOM: The Dark Ages EA Sports Madden NFL 26
    Dynasty Warriors: Origins Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Elden Ring Nightreign EA Sports College Football 26
    Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Farm Together 2 Fortnite EA Sports FC 26
    Final Fantasy XVI Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles Forza Horizon 5 Elden Ring Nightreign
    Lies of P: Overture Helldivers 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
    Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Inazuma Eleven: Victory Road Grounded 2 Helldivers 2
    Little Nightmares III Kingdom Come: Deliverance II Helldivers 2 Hollow Knight: Silksong
    Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Marvel Rivals Kingdom Come: Deliverance II
    Minami Lane MLB The Show 25 Minecraft MLB The Show 25
    Mullet MadJack Monster Hunter Wilds NBA 2K26 Monster Hunter Wilds
    Poppy Playtime Chapter 4 NBA 2K26 Rematch NBA 2K26
    Satisfactory NHL 26 Roblox PGA Tour 2K25
    Silent Hill 2 Rust Rocket League Ready or Not
    Sonic Racing: CrossWorlds Satisfactory The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
    The First Berserker: Khazan The First Berserker: Khazan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege WWE 2K25
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

