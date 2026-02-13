Xbox Excellence Awards 2025 ödülleri açıklandı: İşte yılın en iyileri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox, üst üste ikinci kez düzenlediği Xbox Excellence Awards kapsamında 2025'in öne çıkan oyunlarını duyurdu. Dört farklı kategoride toplam 20'şer oyunun yer aldığı listede bazı yapımlar birden fazla kategoride ödül alırken, toplamda 55 farklı oyun listeye girmeyi başardı.

Xbox Excellence Awards 2025 açıklandı

Xbox Excellence Awards ödülleri, Store Rating (Mağaza Puanı), Player Engagement (Oyuncu Etkileşimi), Daily Active Users (Günlük Aktif Kullanıcı) ve Units Sold (Satış Adedi) olmak üzere dört başlık altında verildi. Liste alfabetik olarak paylaşıldığı için kategorilerde hangi oyunun ilk sırada yer aldığı açıklanmadı.

Satış kategorisinde ARC Raiders, Battlefield 6, Helldivers 2 ve Hollow Knight: Silksong öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Bu oyunlara ek olarak Borderlands 4, Elden Ring Nightreign, Monster Hunter Wilds ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered da en çok satanlar listesine girmeyi başardı. Ayrıca hiçbir oyun dört kategorinin tamamında yer alamazken, Call of Duty: Black Ops 7 ve Borderlands 4 üç farklı listede kendine yer buldu.

Günlük aktif kullanıcı ve oyuncu etkileşimi tarafında ise ARC Raiders, Battlefield 6, Fortnite, Minecraft, Roblox ve Marvel Rivals gibi çevrim içi yapımlar yer alıyor.

Mağaza Puanı Oyuncu Etkileşimi Günlük Aktif Kullanıcı En Çok Satanlar Call of Duty: Black Ops 7 Borderlands 4 Arc Raiders Arc Raiders Clair Obscur: Expedition 33 Digimon Story: Time Stranger Avowed Assassin’s Creed Shadows Crime Scene Cleaner Dynasty Warriors: Origins Battlefield 6 Battlefield 6 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 EA Sports College Football 26 Borderlands 4 Borderlands 4 Digimon Story: Time Stranger EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7 Dreamcore Elden Ring Nightreign DOOM: The Dark Ages EA Sports Madden NFL 26 Dynasty Warriors: Origins Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Elden Ring Nightreign EA Sports College Football 26 Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Farm Together 2 Fortnite EA Sports FC 26 Final Fantasy XVI Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles Forza Horizon 5 Elden Ring Nightreign Lies of P: Overture Helldivers 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Inazuma Eleven: Victory Road Grounded 2 Helldivers 2 Little Nightmares III Kingdom Come: Deliverance II Helldivers 2 Hollow Knight: Silksong Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Marvel Rivals Kingdom Come: Deliverance II Minami Lane MLB The Show 25 Minecraft MLB The Show 25 Mullet MadJack Monster Hunter Wilds NBA 2K26 Monster Hunter Wilds Poppy Playtime Chapter 4 NBA 2K26 Rematch NBA 2K26 Satisfactory NHL 26 Roblox PGA Tour 2K25 Silent Hill 2 Rust Rocket League Ready or Not Sonic Racing: CrossWorlds Satisfactory The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered The First Berserker: Khazan The First Berserker: Khazan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege WWE 2K25

