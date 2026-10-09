Xbox, film ve dizi projeleri için yeni bir bölüm kurdu

Xbox Strateji Direktörü Matthew Ball'un duyurduğu XP, dört temel alanda faaliyet gösterecek. Xbox Pictures, oyunların film ve dizi uyarlamalarına odaklanacak. Xbox Products, hayranlara yönelik lisanslı ürünler geliştirecek. Xbox Places canlı etkinlikler, eğlence alanları ve sürükleyici deneyimler düzenleyecek. Xbox Partnerships ise içerik üreticileri, markalar ve topluluklarla iş birlikleri yürütecek.
Yeni film ve dizi uyarlamaları yolda
Xbox'ın mevcut projeleri arasında A Minecraft Movie filminin devamı, Prime Video'nun Fallout dizisinin üçüncü sezonu, bir Call of Duty filmi ve Netflix için hazırlanan Diablo animasyon dizisi bulunuyor. Microsoft'un gelecekte Gears of War, Candy Crush, Forza ve The Elder Scrolls gibi serileri de farklı formatlara uyarlamayı değerlendirdiği belirtiliyor.
Şirket ayrıca Hideo Kojima'nın stüdyosu Kojima Productions ile televizyon ve film projeleri geliştirmeyi planlıyor. Microsoft, stüdyonun yeni casusluk ve aksiyon oyunu Physint için yayın haklarını da almıştı. Öte yandan Birleşik Krallık'ta gelecek yıl açılması planlanan Minecraft temalı eğlence parkının da XP'nin faaliyet alanına girmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: