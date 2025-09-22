Microsoft'tan Xbox Series S/X fiyatlarına ikinci zam

Microsoft, Xbox Series S/X fiyatlarına yeniden zam yaptı
Microsoft, Xbox Series S ve X konsollarına 2025 yılında ikinci kez zam yaptı. 3 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte Series S (512 GB) 399 dolar, Series S (1 TB) 449 dolar ve Series X 649 dolar oldu. Ayrıca Series X Digital modeli 599 dolara çıkarken, en çok dikkat çeken artış Galaxy Black Special Edition’a geldi. 2 TB depolama sunan bu özel sürüm, 729 dolardan 799 dolara yükseldi.
Şirket, zamların gerekçesi olarak "makroekonomik koşullardaki değişimleri" gösteriyor. Açıklamalar ağırlıklı olarak ABD pazarını kapsıyor ve konsol dışındaki aksesuar fiyatlarında bir değişiklik yapılmayacağını söyleyelim.
Bu artış, yılın başında yapılan zamla birlikte değerlendirildiğinde Series X toplamda 150 dolar, Series S ise 100 dolar pahalı hale gelmiş oldu. Özellikle Galaxy Edition, bir yıl içinde 200 dolarlık artışla en çok etkilenen model olarak öne çıkıyor. Değişikliğin Türkiye fiyatlarına yansıma ihtimali ise belirsizliğini koruyor.
