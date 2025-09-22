Microsoft'tan Xbox Series S/X fiyatlarına ikinci zam

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde küresel ölçekte artan maliyetler, döviz kurları ve ekonomik koşullar oyun sektöründe hissedilirken, Microsoft, Xbox Series S ve X konsollarına 2025 yılında ikinci kez zam yaptı. Şimdilik dolar bazında açıklanan bu fiyat güncellemesinin küresel pazarda etkili olup olmayacağı ise paylaşılmadı.

Microsoft, Xbox Series S/X fiyatlarına yeniden zam yaptı

Microsoft, Xbox Series S ve X konsollarına 2025 yılında ikinci kez zam yaptı. 3 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte Series S (512 GB) 399 dolar, Series S (1 TB) 449 dolar ve Series X 649 dolar oldu. Ayrıca Series X Digital modeli 599 dolara çıkarken, en çok dikkat çeken artış Galaxy Black Special Edition’a geldi. 2 TB depolama sunan bu özel sürüm, 729 dolardan 799 dolara yükseldi.

Şirket, zamların gerekçesi olarak "makroekonomik koşullardaki değişimleri" gösteriyor. Açıklamalar ağırlıklı olarak ABD pazarını kapsıyor ve konsol dışındaki aksesuar fiyatlarında bir değişiklik yapılmayacağını söyleyelim.

Bu artış, yılın başında yapılan zamla birlikte değerlendirildiğinde Series X toplamda 150 dolar, Series S ise 100 dolar pahalı hale gelmiş oldu. Özellikle Galaxy Edition, bir yıl içinde 200 dolarlık artışla en çok etkilenen model olarak öne çıkıyor. Değişikliğin Türkiye fiyatlarına yansıma ihtimali ise belirsizliğini koruyor.

