Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'tan Xbox Series S/X fiyatlarına ikinci zam

    Microsoft, ABD'de Xbox Series S/X konsollarının fiyatlarına ikinci kez zam yaptı. Series X 649 dolara yükselirken Galaxy Edition 799 dolarla en pahalı model oldu.

    Xbox fiyatlarına bir zam daha geliyor! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Son dönemde küresel ölçekte artan maliyetler, döviz kurları ve ekonomik koşullar oyun sektöründe hissedilirken, Microsoft, Xbox Series S ve X konsollarına 2025 yılında ikinci kez zam yaptı. Şimdilik dolar bazında açıklanan bu fiyat güncellemesinin küresel pazarda etkili olup olmayacağı ise paylaşılmadı. 

    Microsoft, Xbox Series S/X fiyatlarına yeniden zam yaptı

    Microsoft, Xbox Series S ve X konsollarına 2025 yılında ikinci kez zam yaptı. 3 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte Series S (512 GB) 399 dolar, Series S (1 TB) 449 dolar ve Series X 649 dolar oldu. Ayrıca Series X Digital modeli 599 dolara çıkarken, en çok dikkat çeken artış Galaxy Black Special Edition’a geldi. 2 TB depolama sunan bu özel sürüm, 729 dolardan 799 dolara yükseldi.

    Şirket, zamların gerekçesi olarak "makroekonomik koşullardaki değişimleri" gösteriyor. Açıklamalar ağırlıklı olarak ABD pazarını kapsıyor ve konsol dışındaki aksesuar fiyatlarında bir değişiklik yapılmayacağını söyleyelim.

    Bu artış, yılın başında yapılan zamla birlikte değerlendirildiğinde Series X toplamda 150 dolar, Series S ise 100 dolar pahalı hale gelmiş oldu. Özellikle Galaxy Edition, bir yıl içinde 200 dolarlık artışla en çok etkilenen model olarak öne çıkıyor. Değişikliğin Türkiye fiyatlarına yansıma ihtimali ise belirsizliğini koruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 3 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 4 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dijital tartı kaç kilo fazla çıkarız ortak klasöre bağlanma sorunu kız arkadaş devam zorunluluğu olmayan bölümler megane 1 en dolu paketi hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum