Xbox Full Screen Experience tarih oluyor: Xbox mode geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, bir süredir Windows tarafında oyun deneyimini sadeleştirmeye yönelik adımlar atıyor. Bu yaklaşımın son halkasında ise Xbox uygulamasında yer alan "Xbox Full Screen Experience" ifadesinin yerini artık "Xbox mode" aldı. Güncelleme, Nisan ayında kademeli olarak başlayacak.

Windows 11 için Xbox deneyimi yenileniyor

Microsoft, uzun süredir test ettiği tam ekran Xbox arayüzünde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, daha önce "Xbox Full Screen Experience" olarak adlandırılan yapıyı artık "Xbox mode" ismiyle sunacak. Yeni adlandırma, yalnızca isim değişikliği ile sınırlı değil. Xbox mode, Windows 11 için kontrolcü odaklı bir oyun arayüzü sunuyor.

Tam ekran çalışan bu yapı, oyun kütüphanesinde gezinme, oyun başlatma, Game Bar erişimi ve uygulamalar arası geçiş gibi işlemleri klasik masaüstü deneyimine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaç duyduğunda standart Windows masaüstüne geri dönebilmesi korunuyor.

Söz konusu deneyim ilk olarak 8 Haziran 2025'te, ASUS iş birliğiyle geliştirilen ROG Xbox Ally ve Ally X modelleriyle gündeme gelmişti. O dönemde sistem, elde taşınabilir cihazlara özel bir Xbox arayüzü olarak tanımlanmıştı. Sonraki süreçte Microsoft, bu deneyimi yalnızca taşınabilir cihazlarla sınırlı tutmadı.

Kasım ayında Windows 11 tabanlı farklı el konsollarına da açılan özellik, şimdi ise masaüstü ve dizüstü bilgisayarları kapsayacak daha geniş bir dağıtıma hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

