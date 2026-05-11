Xbox Game Pass artık Discord Nitro ile geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox ve Discord arasındaki iş birliğini genişlettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Discord Nitro aboneleri artık Xbox Game Pass Starter Edition erişimine sahip olacak. Bunun yanında uygun Xbox Game Pass abonelerine de Discord tarafında çeşitli avantajlar sunulacak.

Xbox Wire üzerinden paylaşılan bilgilere göre yeni paket, kullanıcıların Game Pass üzerinden oyun keşfetmesini ve doğrudan Discord entegrasyonu sayesinde oyunlara daha hızlı erişmesini hedefliyor. Microsoft henüz Starter Edition kütüphanesindeki tüm oyunları açıklamasa da sistemin resmi olarak kullanıma sunulduğu doğrulandı.

Discord uygulamasına eklenen yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, arkadaşlarının oynadığı desteklenen oyunları doğrudan Discord üzerinden başlatabilecek. Bir arkadaşın yayınını veya oyun etkinliğini gören kullanıcılar, "Play" butonuna basarak Xbox Game Pass üzerinden oyunu açabilecek. Bu özellik özellikle bulut oyun tarafında daha hızlı erişim sağlamayı amaçlıyor.

Microsoft ayrıca Xbox Game Pass abonelerine yönelik yeni Discord avantajlarını da duyurdu. Buna göre uygun kullanıcılar her ay 250 Discord Orb kazanabilecek. Görev tamamlayan kullanıcılara yüzde 20 daha fazla Orb verilecek ve Discord Shop tarafında otomatik indirimler sunulacak. Bu avantajların ayın ilerleyen günlerinde aktif hâle geleceği belirtiliyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Game Pass Starter Edition paketinin 50'den fazla oyun, aylık 10 saat bulut oyun süresi ve Xbox Rewards desteği sunacağını iddia etmişti. Microsoft şimdilik bu detayların tamamını doğrulamış değil. Ayrıca şirket, Starter Edition paketinin ileride Discord Nitro dışında ayrı bir abonelik modeli olarak sunulup sunulmayacağı konusunda da henüz açıklama yapmadı.

