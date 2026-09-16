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    Xbox Game Pass baştan aşağı değişebilir: Fiyatlar düşecek

    Microsoft'un Game Pass abonelik sistemini yeniden yapılandıracağı ortaya çıktı. Fiyatların düşmesi beklenirken day-one oyun avantajının kaldırılabileceği belirtiliyor.

    Xbox Game Pass baştan aşağı değişebilir: Fiyatlar düşecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik sistemiyle ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. ResetEra'dan gelen bilgilere göre şirketin abonelik modelinde kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığını söyleniyor. İddiaya göre fiyatlarda sınırlı bir indirim yapılacak ancak Game Pass’in en önemli özelliklerinden biri olan yeni oyunların ilk günden abonelere sunulması kaldırılacak.

    Fiyatlar düşecek

    Paylaşılan detaylara göre reklamsız Game Pass aboneliğinin aylık fiyatı 19,99 dolar, yıllık fiyatı ise 239,99 dolar olacak. Reklamlı seçenek için aylık 12,99 dolar ücret talep edileceği belirtiliyor. Bu fiyatların, day-one oyunların kaldırılması nedeniyle mevcut seviyeye kıyasla yaklaşık 3 dolarlık düşüş anlamına geleceğini belirtelim.

    İddianın en dikkat çeken bölümlerinden biri de bulut oyun hizmetiyle ilgili. Buna göre Cloud Gaming artık Game Pass aboneliğine dahil olmayacak ve ayrı bir eklenti olarak sunulacak. Cloud Streaming paketinin 5,99 dolar karşılığında 25 saatlik kullanım sunacağı öne sürülüyor. Bunun yanında aile planının da aylık 5,99 dolarlık ek ücretle sunulabileceği belirtiliyor.

    Game Pass kütüphanesine erişim ve çevrim içi çok oyunculu desteği isteyen kullanıcılar için ise 14,99 dolarlık ayrı bir seçenekten söz ediliyor. Çevrimiçi çok oyunculu özelliğinin tamamen bağımsız abonelik olarak sunulması halinde aylık ücretin 10,99 dolar olacağı da iddialar arasında. Böyle bir değişiklik gerçekleşirse Game Pass, bugünkü yapısından oldukça farklı bir sisteme dönüşebilir.

    en büyük avantaj sona eriyor

    Özellikle yeni Xbox oyunlarının çıkış gününde abonelik kapsamında sunulmaması, hizmetin temel avantajlarından birinin ortadan kalkması anlamına gelecek. Öte yandan iddianın kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor. ResetEra konusunda tanınan kaynaklardan Nate the Hate de Slayven’in geçmişteki bilgilerinin belirli bir bilgi kaynağına dayandığını söyledi ancak yeni iddiaların zamanlamasının değişebileceği konusunda uyarıda bulundu.

    Ayrıca Microsoft’un Cloud Gaming kullanım süresini kasım ayından itibaren azaltacağını açıklamasının ardından, hizmetin tamamen ayrı bir pakete dönüştürüleceği iddiası soru işaretleri oluşturuyor. Microsoft’tan resmi bir açıklama gelene kadar yeni Game Pass yapısının iddia aşamasında değerlendirilmesi gerekiyor.

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