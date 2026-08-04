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    Xbox Game Pass bu ayın sonunda dört oyuna veda edecek

    Her ay oyun kütüphanesini güncelleyen Xbox Game Pass, bu ayın sonunda dört oyuna veda edecek. Bunların arasında Şubat ayında erken erişime açılan yeni bir oyun da var.   

    Xbox Game Pass bu ayın sonunda dört oyuna veda edecek Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ayın sonunda da platformdan dört oyun ayrılacak. Xbox ve PC oyuncularının Ağustos ayında veda edeceği oyunlar şunlar olacak:
    • Menace
    • Atlas Fallen
    • Aliens: Fireteam Elite
    • Firewatch

    Menace, Şubat Ayında Xbox Game Pass'e Eklenmişti

    Xbox Game Pass bu ay dört oyuna veda edecek Tam Boyutta Gör
    Bu oyunlar arasında belki de en dikkat çekici olanı bu yılın başında erken erişime açılan Menace. Çıktığı gün Xbox Game Pass'e gelen oyun, burada kendisini oyun dünyasına tanıttıktan sonra şimdi platforma veda ediyor. Zaten oyun bir ön izleme programının parçası olarak Game Pass'e eklenmişti.

    Ağustos ayında Xbox Game Pass'e veda edecek bir diğer dikkat çekici oyun da Aliens: Fireteam Elite olacak. Bu ay devam oyunu oyuncularla buluşurken, ilk oyun da sahneden çekilecek.

    Bildiğiniz gibi her ay Game Pass'e oyunlar iki dalga hâlinde eklenirken, platformdan ayrılacak oyunlar da iki parça hâlinde açıklanıyor. Bu yüzden Ağustos ayı bitmeden bunlar dışında bazı oyunlara da veda edebiliriz.

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