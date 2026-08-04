Xbox Game Pass bu ayın sonunda dört oyuna veda edecek

- Menace
- Atlas Fallen
- Aliens: Fireteam Elite
- Firewatch
Menace, Şubat Ayında Xbox Game Pass'e Eklenmişti
Ağustos ayında Xbox Game Pass'e veda edecek bir diğer dikkat çekici oyun da Aliens: Fireteam Elite olacak. Bu ay devam oyunu oyuncularla buluşurken, ilk oyun da sahneden çekilecek.
Bildiğiniz gibi her ay Game Pass'e oyunlar iki dalga hâlinde eklenirken, platformdan ayrılacak oyunlar da iki parça hâlinde açıklanıyor. Bu yüzden Ağustos ayı bitmeden bunlar dışında bazı oyunlara da veda edebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: