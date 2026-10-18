Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass bu ayın sonunda sekiz oyuna veda edecek

    Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlardan sonra, bu ay platforma veda edecek yapımlar da belli oldu. Bu ayın sonunda sekiz oyun daha Game Pass'e veda edecek.     

    Xbox Game Pass bu ayın sonunda sekiz oyuna veda edecek Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ay da çok sayıda oyun platformdan ayrılacak.

    15 Ekim'de aralarında Clair Obscur: Expediton 33'ün de bulunduğu dokuz oyuna veda eden Xbox Game Pass, bu ay bitmeden sekiz oyunu daha kataloğundan kaldıracak.

    Xbox Game Pass, 31 Ekim'de Sekiz Oyuna Veda Edecek

    Bu ayın sonunda Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında Wartales ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gibi dikkat çekici oyunlar da bulunuyor. İşte 31 Ekim itibarıyla platforma veda edecek oyunlar:

    • Dead Static Drive
    • Wildgate
    • Deep Rock Galactic
    • Full Throttle Remastered
    • Day of the Tentacle Remastered
    • Wartales
    • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
    • Lara Croft and the Temple of Osiris

    15 Ekim'de Game Pass'e veda eden oyunlar şunlar olmuştu:

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • The Casting of Frank Stone
    • Crime Scene Cleaner
    • Donut County
    • Evil West
    • Superball
    • Nova Roma (Game Preview)
    • Pacific Drive
    • A Plague Tale Requiem
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lancer 1.6 fayans nasıl delinir katalizör arızası mercedes a200 amg kullanıcı yorumları the blood of dawnwalker türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum