Xbox Game Pass bu ayın sonunda sekiz oyuna veda edecek

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ay da çok sayıda oyun platformdan ayrılacak.

15 Ekim'de aralarında Clair Obscur: Expediton 33'ün de bulunduğu dokuz oyuna veda eden Xbox Game Pass, bu ay bitmeden sekiz oyunu daha kataloğundan kaldıracak.

Xbox Game Pass, 31 Ekim'de Sekiz Oyuna Veda Edecek

Bu ayın sonunda Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında Wartales ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gibi dikkat çekici oyunlar da bulunuyor. İşte 31 Ekim itibarıyla platforma veda edecek oyunlar:

Dead Static Drive

Wildgate

Deep Rock Galactic

Full Throttle Remastered

Day of the Tentacle Remastered

Wartales

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Lara Croft and the Temple of Osiris

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15 Ekim'de Game Pass'e veda eden oyunlar şunlar olmuştu:

Clair Obscur: Expedition 33

The Casting of Frank Stone

Crime Scene Cleaner

Donut County

Evil West

Superball

Nova Roma (Game Preview)

Pacific Drive

A Plague Tale Requiem

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Xbox Game Pass bu ay sekiz oyuna veda edecek

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