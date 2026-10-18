Xbox Game Pass bu ayın sonunda sekiz oyuna veda edecek

15 Ekim'de aralarında Clair Obscur: Expediton 33'ün de bulunduğu dokuz oyuna veda eden Xbox Game Pass, bu ay bitmeden sekiz oyunu daha kataloğundan kaldıracak.
Xbox Game Pass, 31 Ekim'de Sekiz Oyuna Veda Edecek
Bu ayın sonunda Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında Wartales ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gibi dikkat çekici oyunlar da bulunuyor. İşte 31 Ekim itibarıyla platforma veda edecek oyunlar:
- Dead Static Drive
- Wildgate
- Deep Rock Galactic
- Full Throttle Remastered
- Day of the Tentacle Remastered
- Wartales
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Lara Croft and the Temple of Osiris
15 Ekim'de Game Pass'e veda eden oyunlar şunlar olmuştu:
- Clair Obscur: Expedition 33
- The Casting of Frank Stone
- Crime Scene Cleaner
- Donut County
- Evil West
- Superball
- Nova Roma (Game Preview)
- Pacific Drive
- A Plague Tale Requiem