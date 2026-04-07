    Xbox Game Pass’e 16 yeni oyun geliyor: Hades 2 ve dahası

    Xbox Game Pass kütüphanesine Nisan ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Ayrıca Game Pass'ten çıkacak yeni oyunlar da belli oldu. İşte Liste...

    PC ve Xbox kullanıcıları tarafından yüzlerce oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ise platforma yeni oyunların eklenip çıktığını görüyoruz. Şimdi ise Microsoft, Nisan ayının ilk yarısında Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunları duyurdu.

    Xbox Game Pass'e 16 oyun ekleniyor

    Microsoft'un paylaştığı listeye göre 23 Nisan'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 16 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında, DayZ, Football Manager 26, Hades II, Replaced, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Call of Duty: Modern Warfare, Vampire Crawlers, Endless Legend 2, FBC: Firebreak ve daha fazlası yer alıyor. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    Ayrıca Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Nisan itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar Ashen, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Grand Theft Auto V, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery ve Terra Invicta olacak.

    • Ashen
    • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
    • Grand Theft Auto V
    • My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery
    • Terra Invicta

    Oyun Güncellemeleri

    • Dome Keeper (Multiplayer Update) (Cloud, Konsol, El Konsolları ve PC) –13 Nisan
    • Call of Duty: Black Ops 7 Season 03

    Oyun-içi ödüller

    • Microsoft Bubble (PC) 
    • World of Warships (PC) – 9 Nisan
    • Albion Online (Cloud ve Konsol) – 21 Nisan
