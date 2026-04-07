Xbox Game Pass’e 16 yeni oyun geliyor: Hades 2 ve dahası

Xbox Game Pass'e 16 oyun ekleniyor
Microsoft'un paylaştığı listeye göre 23 Nisan'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 16 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında, DayZ, Football Manager 26, Hades II, Replaced, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Call of Duty: Modern Warfare, Vampire Crawlers, Endless Legend 2, FBC: Firebreak ve daha fazlası yer alıyor. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- DayZ (PC) 8 Nisan
- Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) 8 Nisan
- FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S ve PC) 8 Nisan
- Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S ve PC) 9 Nisan
- Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, El Konsolları, ve PC) 10 Nisan
- Football Manager 26 (PC) 13 Nisan
- Football Manager 26 Console (Cloud, Console ve PC) 13 Nisan
- Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, El Konsolları ve PC) 14 Nisan
- Replaced (Cloud, Xbox Series X|S, PC) 14 Nisan
- The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S, PC) 14 Nisan
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S, PC) 16 Nisan
- EA Sports NHL 26 (Cloud, Xbox Series X|S) 16 Nisan
- Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsol ve PC) 17 Nisan
- Little Rocket Lab (Cloud, Konsol ve PC PC) 21 Nisan
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsol, El Konsolları ve PC) 21 Nisan
- Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, El Konsolları ve PC) 21 Nisan
- Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, El Konsolları ve PC) 23 Nisan
Ayrıca Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Nisan itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar Ashen, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Grand Theft Auto V, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery ve Terra Invicta olacak.
- Ashen
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Grand Theft Auto V
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery
- Terra Invicta
Oyun Güncellemeleri
- Dome Keeper (Multiplayer Update) (Cloud, Konsol, El Konsolları ve PC) –13 Nisan
- Call of Duty: Black Ops 7 Season 03
Oyun-içi ödüller
- Microsoft Bubble (PC)
- World of Warships (PC) – 9 Nisan
- Albion Online (Cloud ve Konsol) – 21 Nisan
