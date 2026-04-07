Xbox Game Pass’e 16 yeni oyun geliyor: Hades 2 ve dahası

Tam Boyutta Gör PC ve Xbox kullanıcıları tarafından yüzlerce oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass kütüphanesi sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ise platforma yeni oyunların eklenip çıktığını görüyoruz. Şimdi ise Microsoft, Nisan ayının ilk yarısında Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunları duyurdu.

Xbox Game Pass'e 16 oyun ekleniyor

Microsoft'un paylaştığı listeye göre 23 Nisan'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 16 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında, DayZ, Football Manager 26, Hades II, Replaced, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Call of Duty: Modern Warfare, Vampire Crawlers, Endless Legend 2, FBC: Firebreak ve daha fazlası yer alıyor. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yeni Xbox Game Pass abonelik planı sızdı 1 hf. önce eklendi

Ayrıca Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Nisan itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar Ashen, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Grand Theft Auto V, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery ve Terra Invicta olacak.

Oyun Güncellemeleri

Dome Keeper (Multiplayer Update) (Cloud, Konsol, El Konsolları ve PC) –13 Nisan

Call of Duty: Black Ops 7 Season 03

Oyun-içi ödüller

Microsoft Bubble (PC)

World of Warships (PC) – 9 Nisan

Albion Online (Cloud ve Konsol) – 21 Nisan

