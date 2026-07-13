Xbox Game Pass'e ağustosta eklenecek ilk oyunlar açıklandı

Ağustos ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar
Ağustos ayının ilk büyük oyunu, 4 Ağustos'ta çıkış yapacak Beast of Reincarnation olacak. Pokémon serisinin geliştiricisi Game Freak tarafından hazırlanan aksiyon-RYO, kıyamet sonrası Japonya'da geçiyor. Oyuncular, Emma ve köpeği Koo ile birlikte yozlaşmış yaratıklara karşı mücadele ederek ülkeyi kurtarmaya çalışacak. Oyun ilk günden itibaren Game Pass Ultimate ve PC Game Pass abonelerine sunulacak.
6 Ağustos'ta ise daha önce PC'de erişime açılan Monsters are Coming!, Xbox Series X|S için Game Pass'e geliyor. Roguelite yapısındaki oyunda oyuncular, sürekli hareket eden bir şehri düşman dalgalarına karşı savunurken kaynak toplayıp savunma sistemlerini geliştirecek.
13 Ağustos tarihinde iki yeni yapım kütüphaneye eklenecek. Bunlardan ilki olan Sandustry, tamamen yıkılabilir piksel tabanlı dünyalarda madencilik ve fabrika otomasyonu sunan bir PC oyunu olacak. Aynı gün çıkacak Grave Seasons ise Game Pass abonelerine ilk günden sunulacak diğer yapımlar arasında yer alıyor.
Ayın en dikkat çeken oyunlarından biri ise 27 Ağustos'ta gelecek Resonance: A Plague Tale Legacy olacak. A Plague Tale: Requiem'den tanınan Sophia karakterine odaklanan yapım, Requiem olaylarından 15 yıl öncesini konu alıyor. Minotaur Adası'nda geçen hikâyede oyuncular, büyük bir lanetin merkezindeki gizemi çözmeye çalışacak.
- Beast of Reincarnation, 4 Ağustos, Xbox Series X|S, PC
- Monsters are Coming!, 6 Ağustos, Xbox Series X|S
- Sandustry, 13 Ağustos, PC
- Grave Seasons, 13 Ağustos, Xbox Series X|S
- Resonance: A Plague Tale Legacy, 27 Ağustos, Xbox Series X|S
Microsoft'un ay sonuna kadar Xbox Game Pass kataloğuna eklenecek yeni oyunları açıklamaya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle ağustos listesinin önümüzdeki haftalarda daha da genişlemesi muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: