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    Xbox Game Pass'e ağustosta eklenecek ilk oyunlar açıklandı

    Microsoft, Xbox Game Pass'e Ağustos 2026'da eklenecek ilk oyunları duyurdu. Beast of Reincarnation ve Resonance: A Plague Tale Legacy dahil 5 yapım abonelerle buluşacak.

    Xbox Game Pass'e ağustosta eklenecek ilk oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Game Pass aboneleri için Ağustos 2026 takvimini oluşturmaya başladı. Şu ana kadar beş oyun doğrulanırken, bunların dördü çıkış gününde Game Pass kütüphanesine eklenecek. Listede Game Freak'in yeni aksiyon-RYO oyunu ve A Plague Tale evreninde geçen yeni yapım da bulunuyor.

    Ağustos ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar

    Ağustos ayının ilk büyük oyunu, 4 Ağustos'ta çıkış yapacak Beast of Reincarnation olacak. Pokémon serisinin geliştiricisi Game Freak tarafından hazırlanan aksiyon-RYO, kıyamet sonrası Japonya'da geçiyor. Oyuncular, Emma ve köpeği Koo ile birlikte yozlaşmış yaratıklara karşı mücadele ederek ülkeyi kurtarmaya çalışacak. Oyun ilk günden itibaren Game Pass Ultimate ve PC Game Pass abonelerine sunulacak.

    6 Ağustos'ta ise daha önce PC'de erişime açılan Monsters are Coming!, Xbox Series X|S için Game Pass'e geliyor. Roguelite yapısındaki oyunda oyuncular, sürekli hareket eden bir şehri düşman dalgalarına karşı savunurken kaynak toplayıp savunma sistemlerini geliştirecek.

    13 Ağustos tarihinde iki yeni yapım kütüphaneye eklenecek. Bunlardan ilki olan Sandustry, tamamen yıkılabilir piksel tabanlı dünyalarda madencilik ve fabrika otomasyonu sunan bir PC oyunu olacak. Aynı gün çıkacak Grave Seasons ise Game Pass abonelerine ilk günden sunulacak diğer yapımlar arasında yer alıyor.

    Ayın en dikkat çeken oyunlarından biri ise 27 Ağustos'ta gelecek Resonance: A Plague Tale Legacy olacak. A Plague Tale: Requiem'den tanınan Sophia karakterine odaklanan yapım, Requiem olaylarından 15 yıl öncesini konu alıyor. Minotaur Adası'nda geçen hikâyede oyuncular, büyük bir lanetin merkezindeki gizemi çözmeye çalışacak.

    • Beast of Reincarnation, 4 Ağustos, Xbox Series X|S, PC
    • Monsters are Coming!, 6 Ağustos, Xbox Series X|S
    • Sandustry, 13 Ağustos, PC
    • Grave Seasons, 13 Ağustos, Xbox Series X|S
    • Resonance: A Plague Tale Legacy, 27 Ağustos, Xbox Series X|S

    Microsoft'un ay sonuna kadar Xbox Game Pass kataloğuna eklenecek yeni oyunları açıklamaya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle ağustos listesinin önümüzdeki haftalarda daha da genişlemesi muhtemel.

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