    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı: Forza Horizon 6 sonunda geliyor

    Microsoft, Mayıs ayında Xbox Game Pass kullanıcılarına sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Özellikle Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 bu ayki listede öne çıkıyor.

    Microsoft, Xbox Game Pass için Mayıs ayı oyunlarını duyurdu. Son dönemde özellikle fiyat indirimlerine yönelen hizmet, bu kez oldukça güçlü bir içerik listesiyle geliyor. Bu ayki listede, özellikle Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 gibi yapımlar öne çıkıyor. İşte Mayıs ayında kütüphaneye eklenecek oyunlar...

    Ayın en dikkat çeken oyunu şüphesiz Forza Horizon 6. Japonya'da geçen yeni oyun, 550'den fazla araç ve geniş açık dünya haritasıyla seriyi bir adım ileri taşıyacak. Oyun, 19 Mayıs itibarıyla Game Pass Ultimate ve PC Game Pass kütüphanesine eklenecek. Diğer büyük yapım Subnautica 2 ise 14 Mayıs'ta platforma geliyor. 

    Mayıs ayında Game Pass'e eklenecek diğer yapımlar arasında ise Mixtape, Doom: The Dark Ages ve Elite Dangerous gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. İşte platforma eklenecek tüm oyunlar ve tarihleri:

    • Ben 10 Power Trip - 6 Mayıs
    • Descenders Next (Game Preview) - 6 Mayıs
    • Wheel World - 6 Mayıs
    • Wildgate - 6 Mayıs
    • Wuchang: Fallen Feathers 6 Mayıs
    • Mixtape - 7 Mayıs
    • Outbound - 11 Mayıs
    • Black Jacket - 12 Mayıs
    • Call of the Elder Gods - 12 Mayıs
    • Elite Dangerous - 12 Mayıs
    • Doom: The Dark Ages - 14 Mayıs
    • Subnautica 2 - 14 Mayıs
