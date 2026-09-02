Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı (Eylül 2026)

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass kullanıcılarının Eylül ayında erişebileceği yeni oyunları açıkladı. Ayın ilk yarısında servise toplam 7 yeni oyun eklenirken, Cyberpunk 2077 dahil mevcut yapımlardan bazıları da Game Pass kataloğundan çıkarılacak. İşte Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Listenin öne çıkan yapımlarından biri Call of Duty: Black Ops Cold War olacak. Oyun 8 Eylül'de bulut, konsol ve PC platformlarında Game Pass'e dahil edilecek. Bunun yanı sıra Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, RuneScape: Dragonwilds ve SpeedRunners 2: King of Speed gibi yapımlar da abonelerin erişimine açılacak. Eylül ayının ilk yarısında Game Pass'e eklenecek oyunlar ve platformları şöyle:

Shelldiver - Bulut, Konsol ve PC - 1 Eylül

SpeedRunners 2: King of Speed - Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 3 Eylül

Dice a Million - Bulut, Xbox Series X|S, El konsolu ve PC - 4 Eylül

Call of Duty: Black Ops Cold War - Bulut, Konsol ve PC - 8 Eylül

The Royal Writ - Bulut, Xbox Series X|S, El konsolu ve PC - 10 Eylül

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - Bulut, Xbox Series X|S, El konsolu ve PC - 10 Eylül

RuneScape: Dragonwilds - Bulut, Xbox Series X|S ve PC - 15 Eylül

Bunlara ek olarak TCG Card Shop Simulator, 15 Eylül'de 1.0 sürümüne geçerek tam oyun olarak Game Pass'e gelecek. EA Play kapsamında ise EA Sports NHL 27 için erken erişim denemesi 4 Eylül'de konsolda kullanıma açılacak. Öte yandan Microsoft, mevcut oyunlar için bazı güncellemeleri de duyurdu. TCG Card Shop Simulator için 1.0 tam sürüm güncellemesi 15 Eylül'de yayınlanacak.

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Yeni oyunların yanı sıra Eylül ayının başında Game Pass kataloğundan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. Listede özellikle Cyberpunk 2077, Dead Cells, Frostpunk 2 ve Commandos: Origins gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Game Pass'ten ayrılacak oyunların tamamı şöyle:

Commandos: Origins - Bulut, Konsol ve PC

Cricket 24 - Bulut, Konsol ve PC

Cyberpunk 2077 - Bulut ve Konsol

Dead Cells - Bulut, Konsol ve PC

Deep Rock Galactic Survivor - Bulut, Konsol ve PC

Frostpunk 2 - PC

Mullet MadJack - Bulut, Konsol ve PC

Spiritfarer - Bulut, Konsol ve PC

Superliminal - Bulut, Konsol ve PC

Train Sim World 5 - Bulut, Konsol ve PC

CEO açıkladı: Xbox Helix projesi tek konsol olmayacak 2 gün önce eklendi https://news.xbox.com/en-us/2026/09/01/xbox-game-pass-update-september-wave-1/

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Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

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