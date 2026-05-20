    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar açıklandı

    Mayıs ayının sonunda Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak yeni oyunlar açıklandı. Persona 4 Golden ve Spray Paint Simulator dahil olmak üzere birçok oyun kütüphaneden siliniyor. 

    Microsoft'un hem PC hem de konsol oyuncularına sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkarıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz saatlerde ise Xbox Game Pass abonelik servisine eklenecek ve ayrılacak yeni oyunlar paylaşıldı. 

    Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar

    Paylaşılan listeye göre Mayıs sonuna kadar Xbox Game Pass kütüphanesine, 10'dan fazla yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasında Remnant 2, Escape Simulator, Final Fantasy VI, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Jurassic World Evolution 3 dahil 13 yeni oyun yer alıyor. Tarihlere ve sunulacak cihazlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Ayrıca Haziran ayında Platformdan ayrılacak toplam 5 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Spray Paint Simulator, Persona 4 Golden, Metaphor: ReFantazio, Crypt Custodian ve Against the Storm olacak. Tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz...

    20 Mayıs

    • Dead Static Drive, Konsol, PC ve Bulut - Game Pass Premium
    • My Friend Peppa Pig, Console, PC, Cloud - Game Pass Ultimate, Premium, PC
    • Pigeon Simulator, Series X|S, PC, Cloud - Game Pass Premium
    • Remnant 2, Console, PC, Cloud - Game PassUltimate, Premium, PC
    • Winter Burrow, Console, PC, Cloud, Game Pass Premium

    21 Mayıs

    • Luna Abyss, Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, PC

    26 Mayıs

    • Escape Simulator, Series X|S, PC, Cloud Game Pass Ultimate, Premium, PC

    27 Mayıs

    • Echo Generation 2, Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, PC
    • The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, Premium, PC

    28 Mayıs

    • Crashout Crew    Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, PC
    • Kabuto Park    Series X|S, PC, Cloud - Game Pass Ultimate, Premium, PC

    2 Haziran

    • Final Fantasy VI, Series X|S, PC, Cloud - Game Pass Ultimate, Premium, PC
    • Jurassic World Evolution 3, Series X|S, PC, Bulut - Game Pass Ultimate, Premium, PC
