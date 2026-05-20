Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'ten çıkacak oyunlar
Paylaşılan listeye göre Mayıs sonuna kadar Xbox Game Pass kütüphanesine, 10'dan fazla yeni oyun ekleniyor. Bunlar arasında Remnant 2, Escape Simulator, Final Fantasy VI, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Jurassic World Evolution 3 dahil 13 yeni oyun yer alıyor. Tarihlere ve sunulacak cihazlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
Ayrıca Haziran ayında Platformdan ayrılacak toplam 5 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Spray Paint Simulator, Persona 4 Golden, Metaphor: ReFantazio, Crypt Custodian ve Against the Storm olacak. Tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz...
20 Mayıs
- Dead Static Drive, Konsol, PC ve Bulut - Game Pass Premium
- My Friend Peppa Pig, Console, PC, Cloud - Game Pass Ultimate, Premium, PC
- Pigeon Simulator, Series X|S, PC, Cloud - Game Pass Premium
- Remnant 2, Console, PC, Cloud - Game PassUltimate, Premium, PC
- Winter Burrow, Console, PC, Cloud, Game Pass Premium
21 Mayıs
- Luna Abyss, Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, PC
26 Mayıs
- Escape Simulator, Series X|S, PC, Cloud Game Pass Ultimate, Premium, PC
27 Mayıs
- Echo Generation 2, Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, PC
- The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, Premium, PC
28 Mayıs
- Crashout Crew Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Ultimate, PC
- Kabuto Park Series X|S, PC, Cloud - Game Pass Ultimate, Premium, PC
2 Haziran
- Final Fantasy VI, Series X|S, PC, Cloud - Game Pass Ultimate, Premium, PC
- Jurassic World Evolution 3, Series X|S, PC, Bulut - Game Pass Ultimate, Premium, PC
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.