Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: KCD2 sonunda geliyor!

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Microsoft'un paylaştığı listeye göre 3 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında, Kingdom Come: Deliverance II, Final Fantasy III, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, EA Sports College Football 26, Avowed, Avatar: Frontiers of Pandora dahil büyük oyunlar bulunuyor. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 17 Şubat
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 17 Şubat
- Avowed (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 17 Şubat
- Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 19 Şubat
- EA Sports College Football 26 (Cloud, Xbox Series X|S) – 19 Şubat
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud, Console) – 19 Şubat
- TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 24 Şubat
- Dice A Million (PC) – 25 Şubat
- Towerborne (Full Game Release) (Console, Handheld, PC) – 26 Şubat
- Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 3 Mart
- Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 3 Mart
Oyun Güncellemeleri
- Overwatch: Season 1: Conquest (Console and PC)
Oyun-içi ödüller
- Microsoft Mahjong (PC) – 24 Şubat
Ayrıca Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 28 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Middle Earth: Shadow of War dahil 4 oyun yer alıyor.
- Monster Train
- Expeditions: A MudRunner Game
- Injustice 2
- Middle Earth: Shadow of War