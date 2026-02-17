Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: KCD2 sonunda geliyor!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Microsoft'un paylaştığı listeye göre 3 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında, Kingdom Come: Deliverance II, Final Fantasy III, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, EA Sports College Football 26, Avowed, Avatar: Frontiers of Pandora dahil büyük oyunlar bulunuyor. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var 2 gün önce eklendi

Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 17 Şubat

Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 17 Şubat

Avowed (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 17 Şubat

Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 19 Şubat

EA Sports College Football 26 (Cloud, Xbox Series X|S) – 19 Şubat

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud, Console) – 19 Şubat

TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 24 Şubat

Dice A Million (PC) – 25 Şubat

Towerborne (Full Game Release) (Console, Handheld, PC) – 26 Şubat

Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 3 Mart

Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 3 Mart

Oyun Güncellemeleri

Overwatch: Season 1: Conquest (Console and PC)

Oyun-içi ödüller

Microsoft Mahjong (PC) – 24 Şubat

Ayrıca Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 28 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Middle Earth: Shadow of War dahil 4 oyun yer alıyor.

Monster Train

Expeditions: A MudRunner Game

Injustice 2

Middle Earth: Shadow of War

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yepyeni oyunlar açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: