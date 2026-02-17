Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: KCD2 sonunda geliyor!

    Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Yeni eklenecek oyunlar arasında Kingdom Come: Deliverance II dahil 11 oyun yer alıyor. İşte oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yepyeni oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. 

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Microsoft'un paylaştığı listeye göre 3 Mart'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında, Kingdom Come: Deliverance II, Final Fantasy III, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, EA Sports College Football 26, Avowed, Avatar: Frontiers of Pandora dahil büyük oyunlar bulunuyor. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 17 Şubat
    • Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 17 Şubat
    • Avowed (Cloud, Xbox Series X|S,  PC) – 17 Şubat
    • Death Howl (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 19 Şubat
    • EA Sports College Football 26 (Cloud, Xbox Series X|S) – 19 Şubat
    • The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud, Console) – 19 Şubat
    • TCG Card Shop Simulator (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC) – 24 Şubat
    • Dice A Million (PC) – 25 Şubat
    • Towerborne (Full Game Release) (Console, Handheld, PC) – 26 Şubat
    • Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 3 Mart
    • Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 3 Mart

    Oyun Güncellemeleri

    • Overwatch: Season 1: Conquest (Console and PC)

    Oyun-içi ödüller

    • Microsoft Mahjong (PC) – 24 Şubat

    Ayrıca Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 28 Şubat itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Middle Earth: Shadow of War dahil 4 oyun yer alıyor.

    • Monster Train
    • Expeditions: A MudRunner Game
    • Injustice 2
    • Middle Earth: Shadow of War
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    internetsiz robot süpürge kenan evren kışlası motorun altından su akıyor b016 mesaj engelleme 1 milyon dolar kaç kilo

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum