Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft'un abonelik tabanlı Xbox Game Pass servisi, her geçen gün genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Ancak bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Bugün Microsoft, Haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı

Xbox Game Pass'e 7 oyun daha ekleniyor

Microsoft tarafından paylaşılan listeye göre, Haziran sonuna kadar Game Pass'e beş yeni oyun daha eklenecek. Yüksek bütçeli yapımların da yer aldığı listede, Need for Speed ​​Unbound (22 Haziran), The Bookwalker (22 Haziran), Bramble: The Mountain King (27 Haziran), FIST: Forged In Shadow Torch (27 Haziran) ve Story of Seasons: Friends of Mineral Town (29 Haziran) bulunuyor.

Ayrıca Microsoft, Temmuz ayında Game Pass'e eklenecek bazı oyunları da duyurdu. Bunlar ise Arcade Paradise (3 Temmuz) ve Sword and Fairy: Together Forever (5 Temmuz) olacak.

Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri

Need for Speed ​​Unbound (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play - 22 Haziran

(Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play - 22 Haziran The Bookwalker (Konsol ve PC) - 22 Haziran

(Konsol ve PC) - 22 Haziran Bramble: The Mountain King (Bulut, Konsol ve PC) - 27 Haziran

(Bulut, Konsol ve PC) - 27 Haziran FIST: Forged In Shadow Torch (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 27 Haziran

(Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 27 Haziran Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsol ve PC) - 29 Haziran

(Konsol ve PC) - 29 Haziran Arcade Paradise (Konsol ve PC) - 3 Temmuz

(Konsol ve PC) - 3 Temmuz Sword and Fairy: Together Forever (Konsol ve PC) - 5 Temmuz

Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Haziran itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

DJMax Respect V (Bulut, Konsol ve PC)

Empire of Sin (Bulut, Konsol ve PC)

Matchpoint - Tennis Championships (Bulut, Konsol ve PC)

Olija (Bulut, Konsol ve PC)

Omori (Bulut, Konsol ve PC)

Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı!