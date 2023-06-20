Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: İşte liste

Xbox Game Pass'e 7 oyun daha ekleniyor
Microsoft tarafından paylaşılan listeye göre, Haziran sonuna kadar Game Pass'e beş yeni oyun daha eklenecek. Yüksek bütçeli yapımların da yer aldığı listede, Need for Speed Unbound (22 Haziran), The Bookwalker (22 Haziran), Bramble: The Mountain King (27 Haziran), FIST: Forged In Shadow Torch (27 Haziran) ve Story of Seasons: Friends of Mineral Town (29 Haziran) bulunuyor.
Ayrıca Microsoft, Temmuz ayında Game Pass'e eklenecek bazı oyunları da duyurdu. Bunlar ise Arcade Paradise (3 Temmuz) ve Sword and Fairy: Together Forever (5 Temmuz) olacak.
Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri
- Need for Speed Unbound (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play - 22 Haziran
- The Bookwalker (Konsol ve PC) - 22 Haziran
- Bramble: The Mountain King (Bulut, Konsol ve PC) - 27 Haziran
- FIST: Forged In Shadow Torch (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 27 Haziran
- Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsol ve PC) - 29 Haziran
- Arcade Paradise (Konsol ve PC) - 3 Temmuz
- Sword and Fairy: Together Forever (Konsol ve PC) - 5 Temmuz
Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Haziran itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
- DJMax Respect V (Bulut, Konsol ve PC)
- Empire of Sin (Bulut, Konsol ve PC)
- Matchpoint - Tennis Championships (Bulut, Konsol ve PC)
- Olija (Bulut, Konsol ve PC)
- Omori (Bulut, Konsol ve PC)
- Road 96 (Bulut, Konsol ve PC)
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