Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Halo: Campaign Evolved ve dahası

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Paylaşılan yeni listeye göre, Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında Winds of Arcana: Ruination, Palworld, Ascend To Zero, Denshattack!, Fogpiercer, Planet Crafter, Tears of Metal, Halo: Campaign Evolved, Mistfall Hunter, Shift at Midnight, Speedrunners 2: King of Speed ve Wuthering Waves yer alıyor.
- Winds of Arcana: Ruination - 6 Temmuz
- Palworld - 10 Temmuz
- Ascend To Zero - 13 Temmuz
- Denshattack! - 15 Temmuz
- Fogpiercer - 17 Temmuz
- Planet Crafter - 21 Temmuz
- Tears of Metal - 22 Temmuz
- Halo: Campaign Evolved - 28 Temmuz
- Mistfall Hunter - 29 Temmuz
- Shift at Midnight - Tarih belli değil
- Speedrunners 2: King of Speed - Tarih belli değil
- Wuthering Waves - Tarih belli değil
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş