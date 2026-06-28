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    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Halo: Campaign Evolved ve dahası

    Temmuz ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Ayın geri kalanında Halo: Campaign Evolved dahil birden fazla oyun geliyor.        

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Liste içerisinde Halo: Campaign Evolved, Planet Crafter ve Palworld gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Paylaşılan yeni listeye göre, Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar arasında Winds of Arcana: Ruination, Palworld, Ascend To Zero, Denshattack!, Fogpiercer, Planet Crafter, Tears of Metal, Halo: Campaign Evolved, Mistfall Hunter, Shift at Midnight, Speedrunners 2: King of Speed ve Wuthering Waves yer alıyor.

    • Winds of Arcana: Ruination - 6 Temmuz
    • Palworld - 10 Temmuz
    • Ascend To Zero - 13 Temmuz
    • Denshattack! - 15 Temmuz
    • Fogpiercer - 17 Temmuz
    • Planet Crafter - 21 Temmuz
    • Tears of Metal - 22 Temmuz
    • Halo: Campaign Evolved - 28 Temmuz
    • Mistfall Hunter - 29 Temmuz
    • Shift at Midnight - Tarih belli değil
    • Speedrunners 2: King of Speed - Tarih belli değil
    • Wuthering Waves - Tarih belli değil
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    eski_nesil 15 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 17 saat önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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