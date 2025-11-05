Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Black Ops 7 ve dahası

    Xbox Game Pass'e Kasım ayında eklenecek oyunlar duyuruldu. Yeni eklenecek oyunlar arasında Call of Duty: Black Ops 7 dahil 11 oyun yer alıyor. İşte oyunlar...  

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Black Ops 7 ve Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. Son olarak Kasım ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Ayrıca yeni yapımların yanı sıra bazı oyunlar Game Pass'e veda edecek.

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Microsoft'un paylaştığı listeye göre 14 Kasım'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Call of Duty: Black Ops 7, Dead Static Drive, Sniper Elite: Resistance, Egging On, Whiskerwood, Voidtrain, Great God Grove, Lara Croft and the Temple of Osiris, Pigeon Simulator, Relic Hunters Legend ve Winter Burrow olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Call of Duty: Black Ops 7 (Bulut, Konsol ve PC) - 14 Kasım
    • Dead Static Drive (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Kasım
    • Sniper Elite: Resistance (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Kasım
    • Egging On (Bulut, Konsol ve PC) - 6 Kasım
    • Whiskerwood (PC) - 6 Kasım
    • Voidtrain (Bulut, Konsol ve PC) - 7 Kasım
    • Great God Grove (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Kasım
    • Lara Croft and the Temple of Osiris (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Kasım
    • Pigeon Simulator (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Kasım
    • Relic Hunters Legend (Bulut, Konsol ve PC) - 12 Kasım
    • Winter Burrow (Bulut, Konsol ve PC) - 12 Kasım

    Ayrıca Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Kasım itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Blacksmith Master, Football Manager 2024, Football Manager 2024 Console Edition, Frostpunk, Spirittea ve S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl yer alıyor.

    • Blacksmith Master
    • Football Manager 2024
    • Football Manager 2024 Console Edition
    • Frostpunk
    • Spirittea
    • S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik arabada baskı balata olur mu renault clio 1.5 dci joy yorumları 0232 neden arar code vein türkçe yama madame coco part time çalışma saatleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer5
    Game Garaj Slayer5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum