Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Black Ops 7 ve dahası

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Microsoft'un paylaştığı listeye göre 14 Kasım'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 11 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Call of Duty: Black Ops 7, Dead Static Drive, Sniper Elite: Resistance, Egging On, Whiskerwood, Voidtrain, Great God Grove, Lara Croft and the Temple of Osiris, Pigeon Simulator, Relic Hunters Legend ve Winter Burrow olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Call of Duty: Black Ops 7 (Bulut, Konsol ve PC) - 14 Kasım
- Dead Static Drive (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Kasım
- Sniper Elite: Resistance (Bulut, Konsol ve PC) - 5 Kasım
- Egging On (Bulut, Konsol ve PC) - 6 Kasım
- Whiskerwood (PC) - 6 Kasım
- Voidtrain (Bulut, Konsol ve PC) - 7 Kasım
- Great God Grove (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Kasım
- Lara Croft and the Temple of Osiris (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Kasım
- Pigeon Simulator (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Kasım
- Relic Hunters Legend (Bulut, Konsol ve PC) - 12 Kasım
- Winter Burrow (Bulut, Konsol ve PC) - 12 Kasım
Ayrıca Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Kasım itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Blacksmith Master, Football Manager 2024, Football Manager 2024 Console Edition, Frostpunk, Spirittea ve S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl yer alıyor.
- Blacksmith Master
- Football Manager 2024
- Football Manager 2024 Console Edition
- Frostpunk
- Spirittea
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl