Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı (Ekim 2026)

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass kullanıcılarının Ekim ayında erişebileceği yeni oyunlar açıklandı. Ayın ilk yarısında servise toplam 10 yeni oyun eklenirken, bu oyunlar arasında Gears of War: E-Day dahil birçok yapım yer alıyor. İşte Game Pass'e eklenecek oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Microsoft, Ekim 2026 boyunca Xbox Game Pass kataloğuna dahil edilecek oyunları duyurmaya başladı. Listenin en dikkat çeken yapımlarından biri Gears of War: E-Day olacak. Oyun, 6 Ekim'de Xbox Series X|S, PC ve bulut platformlarında Game Pass'e gelecek. Listenin bir diğer öne çıkan oyunu ise Keeper olacak. 2 Ekim'de Xbox Series X|S, PC ve bulut üzerinden erişime açılacak yapım, Game Pass'in Premium paketinde yer alacak.

Ekim ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar ve platformları şöyle:

Keeper - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 2 Ekim

Gears of War: E-Day - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 6 Ekim

Echo Weaver - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim

Neon Abyss 2 - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim

Deep Dish Dungeon - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim

Valor Mortis - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim

Beyond These Stars - PC - 15 Ekim

Chained Beasts - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 15 Ekim

The Seance of Blake Manor - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 27 Ekim

Terrible Lizards - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 29 Ekim

Oyunların Game Pass paketlerine göre erişimi ise farklılık gösterecek. Keeper, Premium abonelerine sunulurken Gears of War: E-Day, Echo Weaver, Neon Abyss 2, Deep Dish Dungeon, Valor Mortis, Chained Beasts, The Seance of Blake Manor ve Terrible Lizards Ultimate ve PC Game Pass kapsamında yer alacak. Beyond These Stars ise yalnızca PC Game Pass ve Ultimate abonelerine açılacak.

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Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

Microsoft, Ekim ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunların tamamını henüz açıklamadı. Bu nedenle şu aşamada kesinleşmiş bir ayrılma listesi bulunmuyor. Şirketin önümüzdeki haftalarda katalogdan çıkarılacak yapımları açıklaması bekleniyor.

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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı (Ekim 2026)

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