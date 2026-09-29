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    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı (Ekim 2026)

    Xbox Game Pass'e Ekim ayında eklenecek yeni oyunlar duyuruldu. Yeni eklenecek oyunlar arasında Gears of War: E-Day dahil 10 oyun yer alıyor. İşte oyunlar...    

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı (Ekim 2026) Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass kullanıcılarının Ekim ayında erişebileceği yeni oyunlar açıklandı. Ayın ilk yarısında servise toplam 10 yeni oyun eklenirken, bu oyunlar arasında Gears of War: E-Day dahil birçok yapım yer alıyor. İşte Game Pass'e eklenecek oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Microsoft, Ekim 2026 boyunca Xbox Game Pass kataloğuna dahil edilecek oyunları duyurmaya başladı. Listenin en dikkat çeken yapımlarından biri Gears of War: E-Day olacak. Oyun, 6 Ekim'de Xbox Series X|S, PC ve bulut platformlarında Game Pass'e gelecek. Listenin bir diğer öne çıkan oyunu ise Keeper olacak. 2 Ekim'de Xbox Series X|S, PC ve bulut üzerinden erişime açılacak yapım, Game Pass'in Premium paketinde yer alacak.

    Ekim ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar ve platformları şöyle:

    • Keeper - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 2 Ekim
    • Gears of War: E-Day - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 6 Ekim
    • Echo Weaver - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
    • Neon Abyss 2 - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
    • Deep Dish Dungeon - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
    • Valor Mortis - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
    • Beyond These Stars - PC - 15 Ekim
    • Chained Beasts - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 15 Ekim
    • The Seance of Blake Manor - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 27 Ekim
    • Terrible Lizards - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 29 Ekim

    Oyunların Game Pass paketlerine göre erişimi ise farklılık gösterecek. Keeper, Premium abonelerine sunulurken Gears of War: E-Day, Echo Weaver, Neon Abyss 2, Deep Dish Dungeon, Valor Mortis, Chained Beasts, The Seance of Blake Manor ve Terrible Lizards Ultimate ve PC Game Pass kapsamında yer alacak. Beyond These Stars ise yalnızca PC Game Pass ve Ultimate abonelerine açılacak.

    Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    Microsoft, Ekim ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunların tamamını henüz açıklamadı. Bu nedenle şu aşamada kesinleşmiş bir ayrılma listesi bulunmuyor. Şirketin önümüzdeki haftalarda katalogdan çıkarılacak yapımları açıklaması bekleniyor.

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