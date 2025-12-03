Giriş
    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Mortal Kombat 1 ve dahası

    Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek oyunlar duyuruldu. Yeni eklenecek oyunlar arasında Mortal Kombat 1 dahil 13 yeni oyun bulunuyor. İşte liste...          

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un dijital oyun servisi Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. İşte Aralık ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Microsoft'un paylaştığı listeye göre 14 Aralık'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 13 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Monster Train 2, Spray Paint Simulator, 33 Immortals, Indiana Jones and the Great Circle, Routine, A Game About Digging A Hole, Death Howl, Dome Keeper, Mortal Kombat 1, Bratz: Rhythm & Style, Stellaris, World War Z: Aftermath ve Medieval Dynasty olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Monster Train 2
    • Spray Paint Simulator
    • 33 Immortals 4 Aralık
    • Indiana Jones and the Great Circle – 4 Aralık
    • Routine – 4 Aralık
    • A Game About Digging A Hole  – 9 Aralık Pass
    • Death Howl (El Konsolları ve PC) – 9 Aralık
    • Dome Keeper – 9 Aralık
    • Mortal Kombat 1 – 10 Aralık
    • Bratz: Rhythm & Style – 11 Aralık
    • Stellaris
    • World War Z: Aftermath
    • Medieval Dynasty

    DLC Oyun güncellemeleri

    • Sea of Thieves: Season 18 11 Aralık
    • Dead by Daylight: Bone Chill Event 9 Aralık
    • Palworld: Home Sweet Home Update 17 Aralık

    Oyun İçi Avantajlar

    • PUBG Battlegrounds: Exclusive Survivor Pack (Konsol) 
    • Delta Force: Craft Your Precision (Xbox Series X|S)
    • The Crew Motorfest: Toyota Supra LBWK Edition Pack (Bulut, Konsol ve PC)

    Ayrıca Aralık ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Aralık itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Cataclismo, Hollow Knight: Voidheart Edition, Mortal Kombat 11, PAW Patrol World, Still Wakes The Deep ve Wildfrost yer alıyor.

    • Cataclismo (PC)
    • Hollow Knight: Voidheart Edition (Xbox, PC)
    • Mortal Kombat 11 (Xbox, PC)
    • PAW Patrol World (Xbox, PC)
    • Still Wakes The Deep (Xbox, PC)
    • Wildfrost (Xbox, PC)
