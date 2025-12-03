Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı: Mortal Kombat 1 ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un dijital oyun servisi Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor ve bu doğrultuda platforma yeni oyunlar eklenip çıkıyor. İşte Aralık ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Microsoft'un paylaştığı listeye göre 14 Aralık'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 13 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Monster Train 2, Spray Paint Simulator, 33 Immortals, Indiana Jones and the Great Circle, Routine, A Game About Digging A Hole, Death Howl, Dome Keeper, Mortal Kombat 1, Bratz: Rhythm & Style, Stellaris, World War Z: Aftermath ve Medieval Dynasty olacak. Listede bulunan tüm oyunlara ve tarihlere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Monster Train 2

Spray Paint Simulator

33 Immortals 4 Aralık

Indiana Jones and the Great Circle – 4 Aralık

Routine – 4 Aralık

A Game About Digging A Hole – 9 Aralık Pass

Death Howl (El Konsolları ve PC) – 9 Aralık

Dome Keeper – 9 Aralık

Mortal Kombat 1 – 10 Aralık

Bratz: Rhythm & Style – 11 Aralık

Stellaris

World War Z: Aftermath

Medieval Dynasty

DLC Oyun güncellemeleri

Sea of Thieves: Season 18 11 Aralık

Dead by Daylight: Bone Chill Event 9 Aralık

Palworld: Home Sweet Home Update 17 Aralık

Oyun İçi Avantajlar

PUBG Battlegrounds: Exclusive Survivor Pack (Konsol)

Delta Force: Craft Your Precision (Xbox Series X|S)

The Crew Motorfest: Toyota Supra LBWK Edition Pack (Bulut, Konsol ve PC)

Ayrıca Aralık ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Aralık itibarıyla platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar arasında Cataclismo, Hollow Knight: Voidheart Edition, Mortal Kombat 11, PAW Patrol World, Still Wakes The Deep ve Wildfrost yer alıyor.

Cataclismo (PC)

Hollow Knight: Voidheart Edition (Xbox, PC)

Mortal Kombat 11 (Xbox, PC)

PAW Patrol World (Xbox, PC)

Still Wakes The Deep (Xbox, PC)

Wildfrost (Xbox, PC)

